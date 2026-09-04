Doppio anniversario per “I Tigli” e “Casa del Sole”: venti e trent’anni al fianco delle persone con disabilità a Faenza

Festeggiano rispettivamente venti e trent’anni di attività il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale e Diurno per Disabili “I Tigli” e la Residenza “Casa del Sole” di Faenza. Il doppio anniversario è stato celebrato in via Medaglie d’Oro con una giornata che ha riunito ospiti, famiglie, operatori e rappresentanti delle istituzioni cittadine, accompagnata dalle note itineranti di una brass band.

L’occasione ha permesso anche di ripercorrere la storia e il ruolo di due realtà della rete socio-sanitaria del territorio romagnolo. Attualmente “I Tigli” accoglie dodici utenti in regime residenziale e tre persone che frequentano il centro diurno, con dodici operatori impegnati nella struttura. La “Casa del Sole” conta invece 23 ospiti residenziali e 16 presenze giornaliere nel diurno, seguiti da 25 figure professionali.

Alla giornata ha partecipato anche Davide Agresti, assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Faenza, che ha richiamato il valore storico e sociale del complesso di via Medaglie d’Oro.

Agresti ha ricordato come l’edificio abbia avuto una vocazione all’accoglienza e alla relazione fin dagli anni Cinquanta, a partire dall’esperienza dell’asilo “Pio X”, primo grande istituto dell’infanzia della città, per poi trasformarsi progressivamente in un luogo dedicato alla cura e al sostegno delle persone fragili.

L’assessore ha rivolto un ringraziamento alle operatrici e agli operatori che quotidianamente si prendono cura degli ospiti, alle famiglie e ai sacerdoti che negli anni hanno accompagnato la vita delle due strutture, tra i quali don Marco e don Luca. Un percorso nel quale, ha sottolineato Agresti, il rapporto tra professionalità degli operatori e comunità ha contribuito a trasformare l’edificio in una vera casa e in un punto di riferimento.