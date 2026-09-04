Le parole diventano arte alla Classense di Ravenna: nella Manica Lunga le opere di Alberto Orioli

Le parole escono dalla pagina, perdono la loro funzione abituale e diventano materia visiva, segni capaci di parlare attraverso forme, caratteri e contaminazioni. La Biblioteca Classense di Ravenna inaugura venerdì 4 settembre alle 17, nella Manica Lunga, la mostra “Parole ad altezza d’uomo”, che raccoglie circa trenta opere di Alberto Orioli, giornalista che da una quindicina d’anni affianca all’attività professionale la ricerca artistica.

L’esposizione, visitabile fino al 17 ottobre, fa parte del Settembre dantesco, promosso in occasione del 705° Annuale della morte di Dante Alighieri, e costruisce un percorso nel quale il linguaggio contemporaneo incontra anche le pagine della “Commedia”.

La mostra è articolata in tre sezioni, “Menabò”, “Elementi formali” e “Dante”. Quest’ultima raccoglie una serie di lavori nati proprio dalle pagine dell’opera dantesca, selezionate da edizioni internazionali e dalle riproduzioni digitali dei rari incunaboli quattrocenteschi conservati nelle collezioni della Biblioteca Classense.

Al centro del lavoro di Orioli c’è la parola stampata sulla carta dei giornali, prelevata da testate e lingue di tutto il mondo e ricomposta attraverso il collage. Caratteri tipografici diversi si incontrano e si sovrappongono fino a costruire una sorta di lingua visiva ed emozionale che, nelle intenzioni dell’artista, rimanda a qualcosa di ancestrale e universale: un linguaggio da “parlare e ascoltare con gli occhi”.

Ma dietro la ricerca formale c’è anche una riflessione sull’uso contemporaneo delle parole. Orioli guarda al lessico prodotto dalle guerre in corso e alla violenza, all’aggressività e alla polarizzazione ulteriormente amplificate dalla cultura dei social network. È in questa tensione che acquista significato il titolo “Parole ad altezza d’uomo”: da una parte la denuncia di un linguaggio trasformato in strumento di conflitto, dall’altra la ricerca di parole capaci di costruire un terreno comune.

Le opere puntano così verso un linguaggio universale, inclusivo, solidale e pacifico, che possa essere “all’altezza dell’essere umani” e diventare espressione di un nuovo umanesimo.

Alberto Orioli ha lavorato per quarant’anni al Sole 24 Ore, che ha lasciato con l’incarico di vicedirettore vicario. Da circa quindici anni porta avanti parallelamente l’attività artistica e ha esposto, tra le altre città, a Milano, Roma e Firenze.