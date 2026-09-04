Legambiente fotografa l’illegalità sulle coste: Emilia-Romagna seconda in Italia. Pesano cemento e pesca

Con 2.605 reati e illeciti accertati nel 2025, pari a 19,9 per ogni chilometro di costa, l’Emilia-Romagna si colloca al secondo posto in Italia per pressione dell’illegalità sul litorale in rapporto alla sua estensione, preceduta soltanto dalla Basilicata. È uno dei dati più significativi che emerge da “Mare Monstrum 2026”, il report di Legambiente elaborato sulla base dell’attività delle forze dell’ordine e delle Capitanerie di porto.

A pesare maggiormente sul dato regionale è il ciclo del cemento, con 980 reati e illeciti, seguito dalla pesca illegale con 739, dall’inquinamento con 484, tra gestione irregolare dei rifiuti e problemi legati alla depurazione, e dalle violazioni del Codice della navigazione e della nautica da diporto, che sono 402.

Particolarmente rilevanti sono i numeri relativi alla pesca. In base ai dati forniti dalle Capitanerie di porto, nel 2025 lungo le coste dell’Emilia-Romagna sono state sequestrate 33 tonnellate di prodotti ittici, pari a 254 chili per ogni chilometro di costa.

«Nella nostra regione si contano ancora troppi illeciti nel ciclo del cemento, e soprattutto ancora troppi reati e illeciti nell’ambito della pesca e della mitilicoltura, con quasi 28 tonnellate di prodotti ittici, 2 tonnellate di molluschi e mitili e più di 3 di novellame sequestrati nel 2025. Queste azioni non solo danneggiano gli ecosistemi marini, ma falsano il mercato a danno degli operatori onesti che in questi anni anche a causa dei cambiamenti climatici, sono sempre più in difficoltà», dichiara Davide Ferraresi, presidente di Legambiente Emilia-Romagna.

Ferraresi sottolinea invece i risultati raggiunti sul fronte della qualità delle acque, pur chiedendo di mantenere alta l’attenzione sugli altri fenomeni: «Se possiamo dirci soddisfatti del lavoro fatto dalle amministrazioni per quanto riguarda gli scarichi fognari – Goletta Verde e le analisi ARPAE ci restituiscono la fotografia di un mare sempre più pulito da 10 anni a questa parte – molto ancora resta da fare sugli altri fronti e dobbiamo intensificare controlli e prevenzione a tutti i livelli».

Il quadro nazionale

A livello italiano, nel 2025 sono stati accertati 20.490 reati e 36.322 illeciti amministrativi, per complessive 56.812 violazioni, circa 156 al giorno e più di sei ogni ora. I reati risultano in calo del 20,4% e gli illeciti amministrativi del 10,3% rispetto al 2024, una diminuzione che Legambiente riconduce anche alla contrazione dei controlli, scesi a 750.828 (-19,8%), e all’effetto deterrente dell’inasprimento delle pene per i reati ambientali.

L’inquinamento torna al primo posto con 7.317 reati, davanti al ciclo illegale del cemento (6.189), alla pesca illegale (4.338) e alle violazioni del Codice della navigazione e della nautica da diporto (2.646). Campania, Puglia, Calabria e Sicilia concentrano il 53,6% dell’illegalità accertata a livello nazionale.

Il report “Mare Monstrum”, giunto alla ventottesima edizione e relativo a 15 regioni e 61 province costiere, è stato pubblicato da Legambiente in occasione del sedicesimo anniversario dell’omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica.

Le dieci richieste di Legambiente

Di fronte a questo quadro, Legambiente torna a chiedere un impegno congiunto di Governo, Parlamento, Regioni e Comuni, indicando dieci interventi considerati prioritari per rafforzare prevenzione e contrasto all’illegalità sulle coste.