“Nessuna risposta sui dati del porto”: il Coordinamento contro le armi dal porto di Ravenna contesta la gestione del dibattito alla Festa dell’Unità

“Ieri sera alla Festa dell’Unità di Ravenna è andata in scena una scena tragicomica e vergognosa. Come Coordinamento abbiamo assistito all’incontro “Le nuove sfide del porto”, abbiamo ascoltato senza disturbare tutti gli interventi dei relatori, sperando di poter porre domande alla fine, come si conviene ad ogni dibattito pubblico.

Siamo andati per porre precise domande ai relatori (le parlamentari Ouidad Bakkali, Valentina Ghio, il sindaco Alessandro Barattoni, il presidente della cooperativa dei portuali Luca Grilli e il presidente Sapir Riccardo Sabadini), domande sul ruolo militare del porto di Ravenna, sul codice etico Sapir (non ancora cambiato nonostante gli annunci) e soprattutto sulla imminente udienza al Consiglio di Stato che deciderà se garantire trasparenza sui dati dal porto di Ravenna o mantenere la totale oscurità.

Abbiamo aspettato con pazienza e rispetto di poter porre queste domande, ma da parte degli organizzatore e relatori non c’è stato alcun rispetto.

L’incontro è iniziato con mezz’ora di ritardo, e dopo un’ora e mezza di autocelebrazioni sul gigantismo portuale e sulla ricchezza fatturata, l’on.le Bakkali (che moderava) ha chiuso frettolosamente senza lasciare nessuno spazio alle domande dal pubblico. I relatori, sindaco in primis, sono letteralmente scappati, mentre il pubblico era ancora seduto e sbigottito da tanta fretta. Abbiamo protestato, chiesto di fare almeno una domanda, ma l’on.le Bakkali è stata perentoria dicendo che bisognava lasciare spazio all’evento successivo che però, in realtà, dopo mezz’ora, non era nemmeno iniziato.

Abbiamo dovuto rincorrere il sindaco chiedendo almeno di darci una risposta sulla nostra richiesta di costituirsi ad adiuvandum al Consiglio di Stato (cosa che potrebbe e dovrebbe fare essendo responsabile della salute pubblica e della sicurezza di tutta la cittadinanza) ma la risposta è stata “no”.

Ormai è chiaro.

Il Comune e la Regione non si costituiranno ad adiuvandum nell’udienza dell’8 ottobre per ottenere i dati sul traffico di armi dal porto di Ravenna. Per ora di sicuro si costituiranno (e ne siamo davvero grati) il sindacato USB, Weapon Watch e Cred (Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia) a fianco di Linda Maggiori e dell’avvocato Andrea Maestri.

Il sindaco ci ha detto che per lui è sufficiente aver scritto una timida lettera alle Dogane, per chiedere che rendano noti i dati su tutti i porti (ma senza destinazioni). Come a dire che finché non verranno resi pubblici i dati in contemporanea su tutti i porti, è meglio non sapere cosa passa a Ravenna.

L’on.le Bakkali dal canto suo ha promesso che lavoreranno in Parlamento per un osservatorio nazionale (a data da destinarsi), ma la parlamentare sa meglio di noi che in Parlamento non hanno i numeri che invece hanno localmente. L’onorevole e i suoi colleghi parlamentari, che dovrebbero vigilare sulla legge 185/90, peraltro non si erano nemmeno accorti che dalla relazione ministeriale da anni mancano i transiti.

È un anno che Altreconomia lo denuncia, ma nessuno ha ancora provato a mettere una toppa a questo enorme vulnus.

Veramente riusciranno in poco tempo a creare un Osservatorio su tutti i porti, che divulghi apertamente i dati su tutte le armi in ingresso, uscita e transito, e relative destinazioni?

Ma forse non hanno capito che ad oggi c’è un solo caso giudiziario in Italia su questo tema, ed è davanti al massimo organo della giustizia amministrativa e riguarda Ravenna.

Se il Consiglio di Stato decidesse per l’oscurità, calerà una pietra tombale anche sul tanto vagheggiato osservatorio nazionale.

Intanto la militarizzazione avanza a ritmo serrato, l’Avvocatura dello Stato dice nero su bianco che “è in corso una guerra mondiale ibrida e a pezzi e l’Italia, tra gli altri paesi, è coinvolta”, e che il porto di Ravenna è “snodo strategico” mdi “rilevanza militare”, da qui la necessità di segretezza assoluta. Come ricordato ieri sera da Sabadini (Sapir) il porto di Ravenna è inserito in due corridoi TEN-T (linee ferroviarie e infrastrutture portuali e aeroportuali): il corridoio Baltico-Adriatico e il corridoio Mediterraneo (lo stesso della Tav) che, con il piano europeo sulla Military mobility, sono funzionali al rapido passaggio militare di mezzi, truppe e armi. La Commissione europea nel novembre 2025 ha proposto un Regolamento sulla Military mobility che ha già avuto il via libera dal Consiglio europeo e sarà votato a breve anche nel Parlamento, un regolamento al quale il PD non si sta opponendo. L’obiettivo è creare una “Schengen militare”: libero passaggio di armi tra paesi europei e “alleati”.

Ravenna è porto di imbarco delle armi provenienti dall’Europa e dirette a Israele, che vanno ad alimentare il genocidio del popolo palestinese, ma anche delle armi verso Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, e in senso inverso anche delle armi verso l’Ucraina, che vanno ad alimentare una guerra infinita.

Ravenna insomma è e sarà sempre di più un fulcro di armi.

Forse il Sindaco lo ha capito, sa che le armi non si devono più fermare e preferisce lavarsi le mani come Ponzio Pilato? Per questo le sue fughe da podista lontano dalle domande?

Per finire un consiglio al PD e agli organizzatori:

la prossima volta scrivete nella locandina “non si accettano domande”.

Così ci risparmieremo la perdita di tempo”.