Nuovo impianto sportivo a Casola Valsenio, sabato 5 settembre l’inaugurazione

Casola Valsenio si prepara a inaugurare domani, sabato 5 settembre, il nuovo polo sportivo comunale in località Furina, un intervento atteso da anni dalla comunità e dalla valle del Senio. La cerimonia inizierà alle 17 e sarà accompagnata dall’intitolazione dell’impianto ad Antonio Rivola e della strada di accesso a Diego Dall’Osso, alla presenza di autorità civili, militari, religiose e sportive.

Il pomeriggio comincerà proprio con l’intitolazione di via Diego Dall’Osso. Alla scopertura della targa interverrà il sindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati, seguito da Riccardo Albonetti, nipote di Dall’Osso, che parlerà a nome della famiglia.

Alle 17.15 la cerimonia si sposterà nell’area degli spogliatoi per l’intitolazione dell’intero complesso sportivo ad Antonio Rivola, conosciuto come “Toto”, ex atleta e allenatore del settore giovanile, figura legata alla storia dello sport casolano. A ricordarlo sarà la sorella Monica Rivola, in rappresentanza della famiglia e della moglie Francesca Alpi.

Dalle 17.30, nell’area adiacente al nuovo campo da allenamento in sintetico per il calcio a cinque, inizieranno gli interventi istituzionali. Dopo il sindaco Maurizio Nati e Alberto Cavina, presidente dell’Asd Nuova Casola, prenderà la parola il sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi.

Sono poi previsti gli interventi di Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Stefano Bonaccini, europarlamentare; Raffaele Ricciardi, prefetto di Ravenna; Marco Tosi Brandi, delegato provinciale del Coni; Simone Alberici, presidente regionale del CRER FIGC-LND, e dell’ex ministro dello Sport Luca Lotti. La cerimonia sarà conclusa dalla benedizione del vescovo della Diocesi di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti.

Il completamento del polo sportivo di Furina arriva al termine di un percorso lungo e articolato, reso ancora più difficile dalle emergenze che hanno interessato il territorio. Il finanziamento ha riunito risorse pubbliche e private: ai contributi straordinari del Coni e della Regione Emilia-Romagna si sono aggiunte risorse del Comune di Casola Valsenio, sostegni ministeriali destinati all’adeguamento dei prezzi e finanziamenti per i sistemi di illuminazione e i parcheggi.

Il nuovo campo da calcio a cinque è stato invece realizzato grazie all’impegno diretto della società sportiva locale e al sostegno finanziario di Saint-Gobain Italia, azienda presente sul territorio da oltre quarant’anni con i propri siti produttivo ed estrattivo di materiali per l’edilizia sostenibile.

«Siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato dopo un percorso complesso, appesantito dalle sfortune e dai danni enormi provocati dall’alluvione – sottolinea il sindaco Maurizio Nati –. L’incremento dei costi dovuto alle emergenze del 2023 e del 2024 ha richiesto una vera e propria impresa per arrivare in fondo. Per un piccolo comune come il nostro si tratta di un investimento straordinario, fondamentale per i nostri ragazzi e per i nostri bambini, a cui questo impianto è principalmente dedicato».

Il primo cittadino ringrazia quindi quanti hanno contribuito alla realizzazione: «Desidero ringraziare la Regione e il Coni per essere stati al nostro fianco con un sostegno economico determinante. Un ringraziamento particolare va anche all’Asd Nuova Casola, che con grande senso di responsabilità e attenzione verso il territorio e i giovani si è fatta carico della realizzazione del campo da allenamento a fianco di quello principale, consentendoci di completare l’opera».