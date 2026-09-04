Ottantadue anni dalla strage del 5 settembre 1944, Russi rende omaggio ai cinque cittadini uccisi
4 settembre 2026 | 07:26
Russi torna a ricordare una delle pagine più dolorose della propria storia. Sabato 5 settembre, a 82 anni dalla tragica notte del 1944, la città renderà omaggio ai cinque cittadini innocenti uccisi durante la rappresaglia tedesca, rinnovando la memoria di quelle vittime e del sacrificio pagato dalla comunità nella lotta per la libertà.
La commemorazione è in programma alle 10 al Cippo di via dei Martiri, dove la sindaca di Russi Valentina Palli deporrà una corona in ricordo dei cinque cittadini russiani che persero la vita il 5 settembre 1944.