Parte il cantiere da 1,5 milioni per la rete fognaria a Marzeno di Brisighella: 300 giorni di lavori per la sicurezza idraulica

Muove i primi passi sul territorio l’intervento destinato al miglioramento e all’adeguamento strutturale della rete fognaria delle acque bianche in via Moronico, nella frazione di Marzeno, nel territorio di Brisighella. L’opera, dal valore complessivo di 1,5 milioni di euro (di cui circa un milione netto destinato direttamente all’esecuzione dei lavori), rientra nell’elenco degli interventi finanziati dall’Ordinanza 35 del Commissario straordinario alla ricostruzione dopo le alluvioni del maggio 2023. Nel medesimo ambito si era già provveduto in somma urgenza al ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione.

Le operazioni sul campo si sono aperte in questi giorni con le prime fasi di allestimento delle aree operative. Il cronoprogramma stabilito dai tecnici fissa una durata complessiva dei lavori pari a 300 giorni per completare l’intero quadro progettuale.

«L’avvio di questo cantiere rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per la sicurezza e la tutela della comunità di Marzeno» – dichiara il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli.

Gli interventi previsti sulla rete e sulla SP16

L’obiettivo centrale dell’opera è la ridefinizione completa del sistema di smaltimento e gestione delle acque meteoriche dell’abitato, con una conseguente ottimizzazione della rete delle acque nere. L’intervento nasce dalla necessità di risolvere criticità storiche: la zona è stata infatti soggetta ad allagamenti anche in presenza di precipitazioni a bassi tempi di ritorno, causati dai deflussi rallentati o assenti nella rete mista e dai rigurgiti del torrente Marzeno, recettore finale di tutti i flussi.

Il progetto prevede la sostituzione e la nuova posa di condotte lungo la Strada Provinciale 16 per potenziare l’attuale capacità di gestione. All’interno del centro abitato e in via Moronico viene inoltre introdotto un nuovo sistema di smaltimento basato su linee di deflusso riprogettate, che separeranno i bacini idrografici afferenti per impedire il sovraccarico dei punti di scarico.