Porto di Ravenna, delegazione della Libia in visita al Terminal Container: al centro scambi commerciali e nuove infrastrutture

Il Porto di Ravenna si conferma centro strategico per la cooperazione marittima e la logistica internazionale nel Mediterraneo. Nelle giornate del 3 e 4 settembre 2026, lo scalo romagnolo ha ospitato la seconda e conclusiva tappa della missione di studio di una delegazione di autorità marittime e governative della Libia. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma europeo TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange), promosso dalla Commissione Europea per favorire il trasferimento di competenze operative e buone pratiche tra Paesi partner.

La visita, intitolata “TAIEX Study Visit on Hub Port in one of EU countries”, ha offerto ai funzionari libici l’opportunità di approfondire da vicino i pilastri dello sviluppo ravennate: la transizione ecologica, l’intermodalità ferroviaria e la digitalizzazione dei processi operativi. Tutti fattori ritenuti decisivi per il potenziamento dei flussi di transito della Libia verso i corridoi commerciali africani.

Gli incontri istituzionali e la composizione della delegazione

La delegazione internazionale, guidata a Ravenna dal coordinatore Fabio Croccolo (già direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), riunisce funzionari del Ministero degli Affari Esteri libico, della Libyan Ports and Maritime Transport Authority, della Libyan Steel Company (LSC) e della Libyan Authority for Scientific Research.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale, Francesco Benevolo, e del Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna e Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna, C.V. (CP) Maurizio Tattoli. Alla delegazione sono stati presentati i principali progetti infrastrutturali in corso di realizzazione per incrementare la capacità e l’accessibilità marittima dello scalo, inserito come hub fondamentale all’interno delle reti Trans-Europee dei Trasporti (TEN-T).

Il sopralluogo ai terminal e le prospettive con il TCR

La missione è proseguita con una navigazione lungo il canale portuale per approfondire l’operatività dei terminal merci e passeggeri. La delegazione ha visitato il terminal petrolifero PETRA SpA, il terminal cerealicolo DOCKS CEREALI SpA e il Terminal Container Ravenna (TCR, del Gruppo SAPIR), incontrandone i vertici aziendali.

Durante l’incontro a TCR, il presidente Giannantonio Mingozzi ha evidenziato l’importanza dello scambio di competenze sulle dotazioni logistiche e di imbarco/sbarco, illustrando i progetti per il nuovo terminal container in area Trattaroli (già attivo per il settore automotive) e il quadro dei collegamenti infrastrutturali. Successivamente, il responsabile commerciale Alessandro Battolini ha condiviso le opportunità operative che il Porto di Ravenna mette a disposizione degli operatori interessati a intensificare i flussi con il Nord Africa, richiamando anche i progetti di sviluppo avviati in terra libica, tra cui il recente accordo per il terminal di Misurata tra Misurata Free Zone, MSC e una società qatariota. Presente al confronto per l’Autorità Portuale anche il direttore operativo Mario Petrosino.

Il modello Energy Hub e il ruolo dell’Emilia-Romagna

Grande attenzione è stata focalizzata sul modello ravennate di Energy Hub, incentrato sull’impianto di rigassificazione, sul deposito di GNL, sul progetto di cattura della CO2 (CCS) e sul sistema di cold ironing per l’elettrificazione della banchina del terminal crociere.

Nel quadro della promozione economica del territorio – sostenuta anche da Promos Italia, Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione delle PMI – la due giorni ha rappresentato l’occasione per esplorare nuove prospettive di investimento. L’Emilia-Romagna figura infatti come la seconda regione italiana per scambi commerciali con la Libia, con volumi significativi legati ad attrezzature industriali, comparto agroalimentare e prodotti chimici, settori nei quali lo scalo di Ravenna punta a consolidarsi come piattaforma logistica e punto di riferimento per l’export.