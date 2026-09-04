Ravenna. S’intrufolano nell’immobile in vendita e tentano di rubare 3 chili di argenteria: beccati in flagrante e arrestati

Questa notte, durante un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia, i militari di Ravenna e il personale delle Volanti della Questura hanno arrestato due giovani, ritenuti presunti responsabili di furto aggravato in concorso all’interno di un’abitazione.

L’intervento è partito intorno alle 03:40 di notte, dopo una segnalazione al 112 da parte di una cittadina residente in via Ercolana: la donna infatti ha riferito all’operatore di aver notato due uomini scavalcare la recinzione di un immobile nelle vicinanze.

Giunte sul posto le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Ravenna, insieme al supporto delle Volanti della Questura, e rintracciato il proprietario dello stabile – che ha precisato che l’immobile, attualmente disabitato e in vendita, risultava però interamente ammobiliato e custodiva al suo interno diversi oggetti di valore – hanno dunque ispezionato struttura.

Durante il controllo, carabinieri e poliziotti hanno sentito rumori e movimenti concitati provenire dai piani superiori. Al secondo piano, dopo aver trovato segni di effrazione su alcune finestre, hanno infatti trovato e bloccato i due sospetti, che avevano tentato di sfuggire alla cattura nascondendosi dentro degli armadi di due camere da letto.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare uno zaino con dentro argenteria e penne di pregio, per un peso complessivo di circa 3 chili e un valore commerciale stimato a circa 6.000 euro. L’intera refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.