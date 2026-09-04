Spadoni (LpRa): Traffico ingolfato in città, un esempio di cattiva organizzazione dei lavori

Foto di repertorio

La situazione che da alcuni giorni si sta verificando nella nostra città dimostra a tutto tondo come manchi completamente una razionale organizzazione del lavoro attraverso processi di panificazione, gestione e distribuzione di tempo e di attività. Purtroppo, alla luce dei fatti, la situazione che sta vivendo in questi giorni la città è davvero molto pesante dovuta soprattutto alla contemporaneità dei lavori cantierati. Non sono in discussione gli interventi di sistemazione delle strade, lavori necessari ed essenziali, ma piuttosto la mancanza totale di organizzazione degli stessi.

Da mesi e mesi l’Adriatica in prossimità dell’Iper l’impresa ha prodotto un restringimento “a collo di bottiglia” alle carreggiate per la realizzazione del nuovo ponte e tra l’altro, oltre all’evidente cantiere, si vedono operai solo saltuariamente in lavoro. E questo produce file interminabili oltre a provocare il trasferimento di un nutrito flusso di veicoli anche pesanti sulle vie più centrali come la circonvallazione di via Alberti, Pertini, ecc già di pe sé ingolfate.

Circostanza aggravata sensibilmente dalla chiusura del Ponte mobile, infrastruttura indispensabile per la circuitazione esterna del traffico in questo modo letteralmente paralizzato. Vanno ad aggiungersi, poi, una serie di interruzioni nella zona di via Ravegnana per la sistemazione del manto stradale: una serie di intoppi che riguardano diverse vie già gravate da rallentamenti cronici. In sintesi, una viabilità cittadina collassata giunta ormai allo stremo.

Ci si chiede, dunque, perché non siano stati programmati i cantieri in modo razionale e diluito, evitando la contemporaneità di esecuzione dei lavori, per rendere meno cervellotica la viabilità? Esistono teorie e scienze sull’organizzazione del lavoro, ma in questo caso sarebbe stato sufficiente una programmazione pianificata nel tempo evitando la nociva concomitanza delle attività lavorative.