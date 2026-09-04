Taglio del nastro per Argillà Italia 2026 a Faenza. Il sindaco Isola: “La ceramica è un linguaggio senza confini che guarda al futuro”

Si è tenuto a Faenza il taglio del nastro ufficiale di Argillà Italia 2026, la mostra-mercato internazionale della ceramica artistica che trasforma il centro storico manfredo in una vetrina per l’artigianato d’arte e il design contemporaneo. L’evento conta quest’anno la partecipazione di oltre 250 espositori e ceramisti provenienti da più di 30 Paesi e un calendario che supera i 90 appuntamenti tra mostre, performance dal vivo, dibattiti e incontri istituzionali.

Con una presenza equamente divisa tra espositori italiani ed esteri – con delegazioni giunte anche da Cina, Corea, India e Giappone –, l’edizione 2026 vede come Paese ospite d’onore l’Austria, presente con mostre diffuse realizzate in collaborazione con la città gemellata di Gmunden.

Il discorso del sindaco Massimo Isola

«Inauguriamo oggi ufficialmente Argillà Italia 2026, un evento che rappresenta un progetto unico in cui l’artigianato incontra i linguaggi della contemporaneità, dell’arte, del design e dell’industria – ha dichiarato il sindaco Isola –. In questi giorni abbiamo affiancato al racconto artigianale momenti di analisi sulle politiche culturali delle città creative, con l’obiettivo di comprendere come l’artigianato artistico possa continuare a incidere sui processi economici oltre che su quelli culturali».

Il primo cittadino ha espresso un ringraziamento formale alla Regione Emilia-Romagna, ricordando l’ingresso dell’ente regionale tra i soci della Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC), e ha rivolto un saluto al prefetto, alle autorità civili e ai promotori che nel 2008 avviarono il format in città.

«L’artigianato artistico si trova ad affrontare una fase in cui occorre interrogarsi sul senso e sul valore del fare – ha proseguito Isola –. La ceramica è un linguaggio allergico alle barriere: scorre, viaggia e mette in relazione le diverse civiltà. La nostra città dimostra di saper dialogare con la propria tradizione non in maniera statica, ma rielaborandola per generare linguaggi capaci di guardare al futuro».

L’omaggio alla delegazione austriaca e la chiusura del discorso