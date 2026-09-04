Tamponamento fra diversi mezzi sull’Adriatica: tre feriti in ospedale, traffico congestionato

Questa mattina, venerdì 4 settembre, poco prima delle 11,30 sulla strada statale Adriatica, a 100 metri dall’incrocio col Dismano, è avvenuto un tamponamento fra tre mezzi – un camion, un furgone e un van con a bordo alcuni olandesi – la cui dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

Tre le persone rimaste ferite nell’incidente: due portate all’ospedale di Ravenna e una condotta in elimedica al Bufalini di Cesena, tutte e tre pare con traumi di media gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 giunti con elicottero, automedica e diverse ambulanze, si sono recati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per gestire la viabilità: la strada statale è rimasta chiusa per diverso tempo, cosa che ha provocato lunghe code e congestionato il traffico.