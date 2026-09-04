Un punto della Biblioteca Classense nel cuore di Ravenna: riapre l’ex edicola di piazza del Popolo

La Biblioteca Classense torna nel cuore di Ravenna con un presidio dedicato ai libri, alla lettura e ai servizi per i cittadini. Sabato 5 settembre riapre il Chiosco di piazza del Popolo, ricavato nell’ex edicola, che ospiterà sia iniziative realizzate insieme all’associazione Amici della Biblioteca Classense sia, a partire dall’8 settembre, un vero e proprio punto di servizio gestito con regolarità dal personale della Biblioteca.

La prima apertura è fissata per sabato 5 settembre, dalle 10 alle 13. In collaborazione con gli Amici della Biblioteca Classense, i cittadini potranno scegliere tra libri, cataloghi, fumetti e altre pubblicazioni presenti in eccedenza nei magazzini della Classense e portarli a casa lasciando un’offerta libera.

Le somme raccolte serviranno a sostenere progetti di comunicazione e promozione della Biblioteca e iniziative sul territorio. L’appuntamento con questa particolare formula tornerà anche sabato 10 ottobre e sabato 7 novembre.

Dal martedì 8 settembre, invece, il Chiosco entrerà stabilmente nella rete dei servizi della Classense. Qui sarà possibile chiedere informazioni sulle attività e sui servizi bibliotecari, iscriversi alla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino e prendere in prestito libri destinati ad adulti, ragazze e ragazzi.

Il punto sarà aperto martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

La presenza della Classense in piazza del Popolo si affianca al servizio, già attivo, di lettura dei quotidiani presso il punto anagrafe. Nello stesso spazio è presente anche un Punto di Facilitazione Digitale, dedicato ad aiutare i cittadini ad acquisire competenze digitali e a utilizzare in maniera autonoma e consapevole le nuove tecnologie e i servizi online. È aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14 alle 17.