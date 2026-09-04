“Variazioni per Ammutinamenti” al via in piazza del Popolo a Ravenna con la danza di Arnau Pérez

La danza contemporanea torna a muoversi tra piazze, spazi culturali, parchi e luoghi naturalistici di Ravenna con una nuova edizione di “Variazioni per Ammutinamenti”. Il festival di danza urbana e d’autore curato dall’Associazione Cantieri Danza prende il via oggi, venerdì 4 settembre, e accompagnerà la città, in più momenti, fino al 7 novembre, con circa 40 eventi e la partecipazione di 26 artisti, artiste e compagnie italiane e internazionali.

L’apertura è in programma alle 18 in piazza del Popolo con “VIBRA!”, performance del coreografo e danzatore spagnolo Arnau Pérez. Il lavoro immagina una danza di coppia del futuro nella quale due persone cercano, attraverso il movimento e la vibrazione, un ritmo comune e un’atmosfera condivisa capace di mettere in relazione le rispettive individualità.

Il confine tra performer e spettatori è destinato a cadere nella parte conclusiva: il pubblico sarà infatti invitato a danzare insieme agli artisti, trasformando la performance in una sorta di rito collettivo e in una festa che segnerà simbolicamente l’avvio del festival.

Coreografo, danzatore e creatore scenico originario di Blanes, in Spagna, Arnau Pérez affianca all’attività di interprete e coreografo per numerose compagnie internazionali un intenso lavoro didattico. Conduce workshop per professionisti e programmi intensivi estivi e collabora con scuole pubbliche in progetti rivolti alla diffusione della danza e della coreografia tra le nuove generazioni. Nel suo percorso ha ottenuto il premio per la migliore coreografia al 24° Festival Masdanza e all’International Solo-Tanz Festival di Stoccarda. Alla 32ª Competizione Coreografica di Madrid ha inoltre ricevuto il Premio del Pubblico, quello della Giuria Giovani e il riconoscimento come miglior interprete.

La prima giornata proseguirà dalle 18.45 al Mercato Coperto con l’“Open Lab” dell’associazione Cose da Femminucce, laboratorio creativo di artigianato dedicato a ricamo, uncinetto e ferri e aperto gratuitamente a tutte e tutti.

“Variazioni per Ammutinamenti” quest’anno amplia il proprio arco temporale, sviluppandosi dal 4 al 12 settembre, dal 28 settembre all’11 ottobre e il 7 novembre. Il programma comprende circa 40 appuntamenti tra spettacoli, laboratori, pratiche e incontri, coinvolgendo complessivamente 26 artisti, artiste e compagnie nazionali e internazionali.

Anche gli spazi diventano parte del progetto: gli appuntamenti si distribuiranno in diversi luoghi di Ravenna, dalle piazze del centro storico alle gallerie d’arte e agli spazi museali, fino ai parchi e agli ambienti naturalistici, costruendo un festival diffuso capace di mettere in relazione danza e città.