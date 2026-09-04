Verlicchi (Per la Buona Politica): “Dalla contrapposizione al buon senso, la politica torni a occuparsi dei problemi reali”

Dialogando con tante persone non schierate per partito preso, legate ai valori della Costituzione, ma lontane dall’impegno politico attivo, il tema della politica emerge sempre in modo inevitabile, nei luoghi di lavoro, in famiglia, in piazza al mercato, nei bar. Ciò che emerge non è qualunquismo né cieco populismo, ma un profondo sentimento di disincanto e sfiducia nei confronti dei partiti e di chi li guida.

La sintesi più folgorante l’ho ascoltata da un gruppo di giovani: “la politica molto spesso fa male ciò che deve e non fa quello che serve; non a caso molte persone disertano le urne”.

Sia a livello locale – come nel nostro territorio lughese – sia a livello nazionale, i cittadini chiedono ai vertici degli Enti Locali, della Regione, del Governo e dello Stato di farsi carico dei problemi reali. Reclamano risposte concrete, non slogan, non contrapposizioni a prescindere, né vuota propaganda.

Chi paga le tasse e rispetta le regole non esige un tornaconto personale, ma esige serietà e onestà dagli eletti. Chiede di vivere in un Paese sereno, dove la quotidianità non sia costantemente esasperata dai conflitti di partito e vuole sapere in anticipo come si intende governare su temi chiave: dalla politica estera all’immigrazione, dal fisco al potere d’acquisto, dalla sanità alla legalità e sicurezza.

Oggi le vere insicurezze riguardano la salute, il lavoro, la qualità delle relazioni, la sostenibilità dei servizi per anziani e disabili e, soprattutto, la prospettiva di offrire un futuro migliore ai propri figli.

Di fronte a queste preoccupazioni, servono Istituzioni che infondano serenità e gruppi dirigenti preparati, dotati di visione strategica e senso di responsabilità. Non sono utili politici che alimentano ad arte l’esasperazione solo per tentare di racimolare qualche voto in più.

C’è un netto rigetto verso la feroce contrapposizione binaria tra sinistra e destra: un teatrino che riduce il dibattito pubblico a tifo da stadio, azzerando il merito.

La verità di un’idea non porta il timbro d’origine. Se una misura sblocca investimenti, crea lavoro e protegge i più fragili, è semplicemente efficace e giusta, a prescindere da chi la propone. Etichettarla a tutti i costi serve solo ai partiti per autolegittimarsi o per bocciare le proposte dell’avversario.

Da ex consigliere comunale della lista civica Per la Buona Politica ho vissuto sulla mia pelle questa logica della contrapposizione a prescindere. È un meccanismo perverso che ignora la realtà, non giova al territorio, non crea la virtuosa collaborazione che genera sviluppo.

I partiti tradizionali, prigionieri delle loro contraddizioni, hanno smesso da tempo di essere luoghi di formazione: hanno cancellato il filtro delle competenze e premiato l’obbedienza al capo corrente di turno.

È tempo di rompere questo vecchio schema, di uscire dalla trappola ideologica, di guardare in avanti con maggior apertura. La spinta per costringere la politica a cambiare e a fare i conti con la realtà non arriverà dall’alto, deve partire dal basso.

L’ostacolo maggiore è culturale e sta nella testa delle persone. Servono senso civico, la piena applicazione dei principi della Costituzione e il coraggio, da parte di ciascun cittadino-elettore, di pretendere una politica matura, competente, onesta, esclusivamente orientata al servizio della Comunità e basata sull’interesse generale.