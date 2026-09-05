Ancisi (LpRa): “Devastante traffico abusivo di mezzi pesanti in via della Chimica. Servono controlli”

Non si farà mai il terzo tratto della circonvallazione nord, promesso dai tre sindaci Matteucci, de Pascale e Barattoni in variante a viale Mattei, che funziona impropriamente come tale da oltre vent’anni. I terreni tuttora liberi sul versante nord del viale devono essere infatti cementificati a causa del Progetto Urbanistico Attuativo (PUA) denominato COS2, entrato a pieno titolo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Ravenna, benché orientato, a parole, sul “consumo zero di suolo”. Negli ultimi tre anni, è stato pressoché risolto il transito micidiale di automezzi pesanti su questa arteria grazie al divieto, segnalato opportunamente, su cui la Polizia Locale vigila regolarmente con posti di blocco e controlli mirati. Le numerosi sanzioni così applicate agli autisti contravventori (58 tra il 2024 e il 2025; non abbiamo ancora chiesto per il 2026) hanno infatti abbattuto di molto il fenomeno trasgressivo.

Il problema non si pone per il primo e secondo tratto della circonvallazione nord, tra via Faentina e la rotonda Svezia su viale Mattei. Esso perdura invece da anni sul quarto tratto, via della Chimica, che dalla rotonda Montecarlo su viale Mattei/via Romea Nord, arriva, oltrepassando la ferrovia, alla rotonda Belgio, diramandosi verso il ponte mobile e verso via delle Industrie/via Baiona. Questa strada è altamente frequentata dal traffico veicolare come percorso strategico di connessione della viabilità urbana tra i versanti nord-ovest e nord est della città. Di qui il divieto di transito ai veicoli di carico superiore a 5 tonnellate imposto fin dalla sua inaugurazione, nel 2019.

Da allora, il transito dei mezzi pesanti su via della Chimica è totalmente fuori controllo. Il divieto non è rispettato in alcun modo dai camionisti (anche dieci al minuto, spesso), che prediligono la strada più breve per arrivare da fuori Ravenna al ponte mobile, transitando impropriamente sul percorso Romea Nord/via della Chimica, e viceversa. In tal modo, oltre a sfasciare progressivamente via della Chimica, rifatta meno di un anno fa, rendono oltremodo caotico e pericoloso il transito dei veicoli più leggeri.

Tra il 2023 e il 2024, la giunta de Pascale installò, su via della Chimica, lato rotonda Belgio direzione rotonda Montecarlo, una nuova telecamera per controllare e sanzionare il transito vietato ai mezzi pesanti, che tuttavia non può funzionare in modalità sanzionatoria mancando un’autorizzazione ministeriale, come del resto alle due telecamere attive in viale Mattei. La differenza è che le sanzioni applicate qui dalla Polizia Locale con posti di blocco sono quasi nulle: una nel 2024, quattro nel 2025, nessuna nel 2026 fino al 25 maggio (quando abbiamo ricevuto risposta ad una richiesta di informazioni). Il posizionamento delle pattuglie, in verità non molto agevole, si è tuttavia dimostrato possibile.

Chiedo pertanto al sindaco Barattoni se intende esercitare le sue funzioni di indirizzo nei confronti dell’apparato gestionale dell’Amministrazione comunale, affinché sia svolta, in modo prioritario, una campagna di controlli e di sanzioni sul transito abusivo degli automezzi pesanti in via della Chimica.