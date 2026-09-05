Fratelli d’Italia Lugo segnala degrado e cattivi odori nell’area verde di via Provinciale Cotignola

Fratelli d’Italia Lugo porta in Consiglio comunale la situazione dell’area verde di via Provinciale Cotignola, nei pressi del sottopassaggio, segnalando rifiuti, recinzioni divelte, strutture non messe in sicurezza e cattivi odori. Il gruppo consiliare ha presentato un’interrogazione a risposta scritta dopo un sopralluogo e, riferisce, numerose segnalazioni ricevute dai residenti.

Il gruppo ha presentato un’interrogazione a risposta scritta dopo un sopralluogo e, riferisce FdI, diverse segnalazioni ricevute dai residenti. Tra le criticità riscontrate vengono indicate anche recinzioni facilmente scavalcabili e aperture non messe in sicurezza nelle strutture in cemento presenti nell’area.

A preoccupare i residenti, secondo quanto riportato nell’interrogazione, sono inoltre forti odori considerati nauseabondi, segnalati da tempo e particolarmente intensi nelle ore serali. Fratelli d’Italia chiede quindi di accertarne l’origine e di verificare eventuali conseguenze per la salubrità dell’area.

«Abbiamo voluto verificare di persona la situazione – dichiara Gian Marco Grandi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – e ciò che abbiamo riscontrato conferma le lamentele dei residenti. Chiediamo quindi all’Amministrazione risposte chiare e interventi tempestivi».