Il Circolo Tennis Massa Lombarda compie 60 anni e porta in città lo Junior Wheelchair International

Il Circolo Tennis Massa Lombarda celebra i 60 anni dalla fondazione con il primo torneo internazionale giovanile di tennis in carrozzina ospitato in città. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre i campi di via Fornace di Sopra accoglieranno lo “Junior Wheelchair International Città di Massa Lombarda – 1° Trofeo Uguali diversamente, lo Sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità”, inserito nel calendario ITF Junior Wheelchair Tennis. L’ingresso sarà libero.

L’appuntamento rappresenta l’evoluzione di “Uguali Diversamente”, iniziativa organizzata dal club dal 2020 per promuovere il tennis in carrozzina e l’inclusione attraverso lo sport. Nell’anno del sessantesimo anniversario, il progetto compie un salto di qualità entrando nel circuito internazionale.

«Per la prima volta Massa Lombarda ospita una manifestazione internazionale dedicata al tennis giovanile in carrozzina – sottolinea Laura Guardigli, assessora comunale all’Inclusione –. Un traguardo che assume un significato ancora più particolare perché arriva nell’anno in cui il Circolo Tennis celebra 60 anni dalla sua fondazione: una storia importante, profondamente legata alla nostra città e a generazioni di giovani e famiglie».

Per Laura Guardigli il torneo rappresenta anche un esempio concreto di inclusione: «Lo sport è uno degli strumenti più efficaci in tal senso: sul campo contano impegno, talento, determinazione e rispetto per l’avversario. Non ci sono barriere, ma atleti che condividono la stessa passione, si confrontano e crescono insieme. L’inclusione non si realizza attraverso concetti astratti, ma con iniziative concrete come questa, capaci di unire le persone e abbattere le distanze».

Soddisfatto anche Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda, che da tempo lavorava insieme a Fulvio Campomori all’idea di portare in città una manifestazione internazionale. «Sono davvero contento di aver ottenuto questo risultato con un evento wheelchair. Chi verrà a seguire le fasi della manifestazione si renderà conto di come giocano questi ragazzi e di quanto siano forti, sia mentalmente che fisicamente, di che impegno e dedizione mettono in questa pratica agonistica. Sono veramente un esempio per tutti noi e non hanno nulla da invidiare ai campioni più famosi del tennis».

A spiegare anche il valore agonistico dell’iniziativa è Matteo Versari, fiduciario tennis in carrozzina del Comitato Regionale FITP, che ricorda come Massa Lombarda sia impegnata da anni in questo settore attraverso “Uguali Diversamente” e la tappa del circuito Kinder. «L’organizzare questo tipo di competizioni dà la possibilità a tanti ragazzi italiani di guadagnare punti senza doversi spostare all’estero e coltivare il sogno di poter partecipare un giorno pure a uno Slam».

Versari cita il caso di Lorenzo Politanò, che ha partecipato più volte al torneo Kinder di Massa Lombarda, vincendolo, ed è in questi giorni impegnato agli US Open Junior Wheelchair. Al momento della presentazione, al torneo risultavano iscritti sei giovani, tra i quali uno spagnolo, ai quali si aggiungono due ragazze. Alcuni degli italiani saranno alla loro prima esperienza internazionale. Le gare cominceranno venerdì 11 e proseguiranno sabato 12 e domenica 13 settembre.

Alla presentazione sono intervenuti anche Maria Assunta Ravaglia, presidente dei Veterani dello Sport Bassa Romagna, che ha sottolineato il valore educativo e inclusivo dell’iniziativa, ed Enrico Folli, presidente del Rotaract Lugo, che ha ricordato la collaborazione già avviata con il Circolo e l’esperienza dello scorso anno con “I campioni per la ricerca”.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare Andrea Zini, nuovo direttore tecnico del Circolo Tennis Massa Lombarda, reduce da cinque anni di esperienza lavorativa a Parma. Nel prossimo fine settimana il club sarà impegnato nella Fase di Macroarea Centro Nord con l’Under 14 maschile a Macerata, seguita dallo stesso Zini, e con l’Under 16 maschile a Pinarella, capitanata da Michele Montalbini. L’obiettivo è conquistare la qualificazione alle Final 8 tricolore.

Il torneo è organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda sotto l’egida della Federazione Internazionale Tennis e della FITP, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Comitato Italiano Paralimpico Emilia-Romagna e il contributo di HerAmbiente, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.