Inaugurato il nuovo campo sportivo di Casola Valsenio dopo la frana del 2015: investimento da 2,3 milioni. È intitolato a “Toto” Rivola

Casola Valsenio ha di nuovo il suo campo sportivo, undici anni dopo la frana che nel 2015 rese inutilizzabile il vecchio impianto. La nuova struttura comunale, realizzata in località Furina con un investimento complessivo di circa 2,3 milioni di euro, è stata inaugurata oggi e intitolata ad Antonio “Toto” Rivola, calciatore molto amato in paese e profondamente legato ai colori biancazzurri della squadra casolana.

Si conclude così un percorso avviato dall’Amministrazione comunale dopo la frana del 25 febbraio 2015 e diventato negli anni particolarmente complesso. Alla pandemia e all’aumento dei costi delle materie prime si sono infatti aggiunte le alluvioni del 2023 e del 2024, che hanno duramente colpito anche il territorio di Casola Valsenio.

Il nuovo impianto vuole essere non soltanto uno spazio per l’attività sportiva, ma anche un luogo di incontro per bambini, ragazzi, famiglie, associazioni e per l’intera comunità. Nel corso della cerimonia è stata inoltre intitolata una strada a Diego Dall’Osso, altra figura di riferimento dello sport casolano, prima come calciatore e poi come storico allenatore.

Un investimento da circa 2,3 milioni di euro

Per la realizzazione del complesso sono stati investiti complessivamente circa 2,3 milioni di euro: un milione è arrivato dal Coni, 600mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, 198mila dal Comune di Casola Valsenio e 173mila dal Ministero. A queste risorse si aggiungono circa 80mila euro investiti dall’Asd Nuova Casola, con il sostegno di Saint-Gobain Italia, per realizzare il campo da allenamento in sintetico destinato al calcio a cinque. Ulteriori risorse comunali sono state utilizzate per le torri faro, il parcheggio e l’illuminazione pubblica.

Il complesso comprende infatti il campo principale e, al suo fianco, il nuovo campo da allenamento in erba sintetica.

A tagliare il nastro sono stati la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna Manuela Rontini e il sindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati. Alla cerimonia hanno partecipato anche il delegato provinciale di Ravenna del Coni Marco Tosi Brandi, il presidente regionale Figc Lnd Simone Alberici, il presidente dell’Asd Nuova Casola Alberto Cavina, Francesca Alpi, moglie di Antonio Rivola, e Riccardo Albonetti, nipote di Diego Dall’Osso.

«Avere luoghi da vivere e condividere ogni giorno fa la differenza nella vita delle persone – afferma Manuela Rontini –. Questo campo permetterà soprattutto ai più giovani di fare sport, incontrarsi e crescere qui, nella propria comunità. Per Casola è un risultato particolarmente importante, arrivato dopo anni difficili, dalla perdita del vecchio impianto alle alluvioni che hanno colpito duramente questo territorio. Raggiungerlo è stato possibile grazie alla determinazione dell’Amministrazione comunale e alla collaborazione tra istituzioni e realtà locali».

La sottosegretaria sottolinea anche il valore dell’investimento per un piccolo comune: «Come Regione abbiamo voluto sostenere questo progetto, perché garantire strutture e servizi di qualità, soprattutto nei Comuni con meno abitanti, è essenziale per la qualità della vita di chi li abita. Oggi è quindi una giornata di festa per Casola e voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per renderla possibile. Una giornata che porta anche il nome di “Toto” Rivola, a cui viene intitolato il nuovo campo e che ha lasciato un ricordo profondo nello sport e nella vita di questa comunità».

Nati: «Un investimento straordinario per un piccolo Comune»

Anche il sindaco Maurizio Nati ricorda le difficoltà incontrate per portare a termine l’intervento, soprattutto dopo le nuove emergenze che hanno interessato il territorio. «Siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato dopo un percorso complesso, appesantito dalle sfortune e dai danni enormi provocati dall’alluvione – sottolinea –. L’incremento dei costi dovuto alle emergenze del 2023 e del 2024 ha richiesto una vera e propria impresa per arrivare in fondo. Per un piccolo Comune come il nostro si tratta di un investimento straordinario, fondamentale per i nostri ragazzi e per i nostri bambini, a cui questo impianto è principalmente dedicato».