Incendio nella pineta di Marina di Ravenna, fiamme vicino agli stabilimenti balneari: intervengono i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, nella pineta di Marina di Ravenna, nella zona del Bagno Ruvido e in un punto particolarmente vicino alla spiaggia e agli stabilimenti balneari. I primi a intervenire sono stati proprio i gestori dello stabilimento, che si sono attivati prontamente per cercare di contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.