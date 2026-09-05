Incendio nella pineta di Marina di Ravenna, fiamme vicino agli stabilimenti balneari: intervengono i Vigili del Fuoco
Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre, nella pineta di Marina di Ravenna, nella zona del Bagno Ruvido e in un punto particolarmente vicino alla spiaggia e agli stabilimenti balneari. I primi a intervenire sono stati proprio i gestori dello stabilimento, che si sono attivati prontamente per cercare di contenere le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.
Sul posto sono quindi giunte le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.
Da quanto si apprende, l’intervento è ancora in corso, ma al momento l’incendio risulterebbe arginato. Restano da completare le operazioni necessarie a mettere completamente in sicurezza la zona interessata dalle fiamme.
Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’estensione dell’area coinvolta né sulle cause che hanno provocato l’incendio.