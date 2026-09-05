Light design per le arti dal vivo, a Ravenna il corso gratuito di Malagola: candidature aperte fino al 30 settembre

Sono aperte fino al 30 settembre le candidature per “Luce Attiva: spazio, immagine, scena”, il corso gratuito di formazione permanente dedicato al light design nelle arti dal vivo promosso a Ravenna da Malagola. Il percorso, rivolto a professionisti e professioniste del settore, mette a disposizione 13 posti e si svolgerà dal 16 novembre al 19 dicembre negli spazi di Palazzo Malagola e del Teatro Rasi.

Il corso nasce all’interno di Malagola Centro internazionale di ricerca vocale e sonora, ideato e diretto da Ermanna Montanari, cofondatrice e direttrice artistica delle Albe, ed Enrico Pitozzi, docente dell’Università di Bologna e coordinatore del corso di laurea magistrale in Discipline della Musica e del Teatro. Il coordinamento del percorso è affidato a Luca Pagliano.

“Luce Attiva” punta a consolidare e riqualificare le competenze di chi già opera nel disegno luci, dalle arti performative ai live set, affrontando la luce non soltanto come elemento tecnico, ma come linguaggio artistico capace di contribuire alla costruzione di spazi, atmosfere e immagini. Il light designer viene quindi considerato parte del processo creativo, in dialogo con registi, performer, coreografi, scenografi e sound designer.

150 ore tra lezioni, workshop e project work

Il percorso prevede 150 ore complessive, di cui 120 di formazione in aula e 30 dedicate a project work individuali o in piccoli gruppi. Alle lezioni si affiancheranno workshop e occasioni di confronto con protagonisti della sperimentazione artistica nazionale e internazionale.

Quattro i moduli previsti. “Pensare la luce e il colore” sarà dedicato alla storia e agli sviluppi delle pratiche luminose, anche sotto il profilo pittorico e iconografico; “Principi di light design” approfondirà il ruolo professionale del light designer, la fisica della luce e gli aspetti percettivi e fisiologici del colore.

Con “Scena, spazio, luce” saranno indagate le relazioni tra forme luminose e ambienti attraverso testimonianze creative e artistiche, mentre “Pratiche della luce e del colore in scena” si concentrerà sulle esperienze e sulle sperimentazioni sviluppate per lo spettacolo e le installazioni immersive.

Tra i docenti figurano Ermanna Montanari, Enrico Pitozzi, Luca Pagliano, Cristina Grazioli, Pasquale Mari, Enrico Fedrigoli, Massimiliano Casavecchia, Stefania Gambirasio, Vincent Longuemare, Giulia Pastore e Alessandro Serra.

Chi può partecipare

La partecipazione è gratuita e la frequenza obbligatoria. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. Possono presentare domanda persone maggiorenni residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e con competenze o esperienze professionali nell’utilizzo e nella gestione di sistemi illuminotecnici per teatro, cinema, danza, musica, multimedia, spazi museali o altri settori affini.

Sono richieste inoltre una buona conoscenza dell’inglese e, per i candidati stranieri, un’ottima conoscenza dell’italiano.

Il progetto è cofinanziato con risorse del FSE+ 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna e può contare su una rete di partner che comprende, tra gli altri, Fondazione Ravenna Manifestazioni-Ravenna Festival, ERT-Emilia Romagna Teatro, Fondazione I Teatri, Santarcangelo dei Teatri-Santarcangelo Festival, L’Arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, Masque Teatro, St.art Cinema, Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Hangar Teatri di Trieste-Teatro degli Sterpi APS e Antropotopia Film Production.

Malagola, Premio Ubu e Premio Radicondoli, affianca a questo percorso la scuola di vocalità e studi sul suono, i corsi di sound design, il Collegio Superiore di Estetica della Scena e un polo di archivi dedicati alla ricerca vocale e sonora, tra cui l’Archivio Demetrio Stratos e gli Archivi Sonori.