Nautica Valley, il progetto regionale fa tappa a Ravenna: Regione e Comune visitano Quick Group a Piangipane

Dalla sede di Quick Group a Piangipane passa anche una parte del futuro della nautica emiliano-romagnola. È qui che venerdì 4 settembre il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla e il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni hanno incontrato i vertici dell’azienda, in una visita istituzionale dedicata alla filiera nautica e, in particolare, al progetto Nautica Valley.

L’obiettivo della Regione è costruire una piattaforma capace di mettere in relazione imprese, università, centri di ricerca, formazione e istituzioni, rafforzando un comparto nel quale l’Emilia-Romagna può contare su competenze industriali e manifatturiere, aziende specializzate e una presenza sempre più internazionale.

Quick Group, realtà nata e cresciuta nel territorio ravennate e oggi attiva a livello internazionale nei sistemi e nelle soluzioni tecnologiche per yacht e superyacht, rappresenta in questo quadro uno degli esempi su cui costruire la rete regionale. La visita ha permesso a Colla e Barattoni di conoscere più da vicino gli stabilimenti, i processi produttivi, le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti dell’azienda.

“L’Emilia-Romagna possiede tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento europeo per la nautica: competenze industriali, capacità manifatturiera, innovazione, centri di ricerca e un tessuto imprenditoriale di eccellenza -, ha dichiarato Stefano Lenarduzzi CEO di Quick Group. – La Nautica Valley rappresenta un’opportunità concreta per mettere a sistema le competenze, le tecnologie e il know-how che rendono l’Emilia-Romagna un punto di riferimento per il settore nautico. Attraverso una visione condivisa e di lungo periodo, la collaborazione tra aziende della filiera e cantieri può favorire lo sviluppo di innovazioni di prodotto, rafforzare la competitività del comparto e generare nuove opportunità di crescita per l’intero territorio”.

Il progetto regionale, avviato con il primo tavolo della Nautica Valley, punta a intervenire su diversi fronti: dalla collaborazione tra le imprese ai percorsi formativi specializzati, dall’attrazione di nuove professionalità al sostegno alla ricerca applicata, fino alla realizzazione di infrastrutture e progetti comuni e alla promozione internazionale del sistema nautico emiliano-romagnolo.

In questo scenario, durante l’incontro è stato sottolineato il possibile ruolo di Ravenna e della Romagna, territorio nel quale convivono imprese della filiera, competenze tecnologiche, capacità produttive e una tradizione legata al mare.

“Quick Group rappresenta una delle realtà di punta della Nautica Valley emiliano-romagnola, un’eccellenza del Made in Italy in relazione con il mondo, in grado di portare a valore la storia, il saper fare, l’ingegno, le abilità e le competenze di questo territorio. Parliamo di un’azienda che investe in modo deciso su ricerca e sviluppo per continuare a innovare e a crescere, rafforzando così la propria competitività sui mercati nazionali e internazionali», ha affermato Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. «La Nautica Valley è nata con l’obiettivo di mettere a sistema eccellenze come questa, creando connessioni sempre più forti con le imprese, la ricerca, la formazione e le Istituzioni. Vogliamo lavorare insieme su progetti che possano qualificare ulteriormente il sistema nautico emiliano-romagnolo per costruire nuove opportunità di crescita, competenze e lavoro di qualità».

Per Ravenna, il progetto si intreccia con la presenza di un’azienda che ha mantenuto il proprio radicamento locale mentre sviluppava una dimensione internazionale. “Quick Group è un’azienda nata e cresciuta qui, che ha saputo diventare leader mondiale nel proprio settore partendo dal nostro territorio senza mai andarsene, anzi ampliando il proprio gruppo e acquisendo società sempre mantenendo un forte radicamento nel territorio –, ha dichiarato Alessandro Barattoni, Sindaco di Ravenna. – È stato un vero piacere accogliere l’invito, poter visitare gli stabilimenti e, allo stesso tempo, ragionare insieme al gruppo dirigente delle potenzialità della nautica nel nostro territorio”.

La visita arriva dunque nella fase iniziale di costruzione della Nautica Valley, con la Regione impegnata a definire una strategia condivisa per il comparto. Tra gli obiettivi indicati ci sono il rafforzamento della filiera, l’innovazione tecnologica, la formazione di competenze specifiche e la capacità di attrarre nuovi profili professionali.