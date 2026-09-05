Sapore di Sale, a Cervia rivive il rito dell’“Armésa de sel”: la burchiella carica di oro bianco torna in città

La burchiella carica di Sale Dolce è tornata questo pomeriggio nel cuore di Cervia, rinnovando uno dei riti più antichi e partecipati della tradizione salinara. Oggi, sabato 5 settembre, l’“Armésa de sel”, la Rimessa del Sale, ha scandito la terza giornata della 30ª edizione di Sapore di Sale, rievocando il viaggio che per secoli segnava la conclusione del lavoro dei salinari.

Alle 16 la storica imbarcazione ha raggiunto il Porto Canale e Piazzale Salinari, carica del sale raccolto nelle saline. Un gesto che appartiene alla storia di Cervia e che negli anni è diventato una delle immagini simbolo della manifestazione e del legame della città con il suo “oro bianco”.