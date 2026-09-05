Scout da tutto il Nord Italia a Ravenna per preparare il Jamboree mondiale 2027

Il percorso verso il 26° World Scout Jamboree del 2027 ha fatto tappa anche a Ravenna, dove dal 4 al 6 settembre la sede CNGEI di San Michele ha accolto 50 persone tra giovani scout, educatori e adulti di supporto provenienti da tutto il Nord Italia. Tre giornate dedicate alla formazione e alla preparazione dell’appuntamento mondiale che si svolgerà a Danzica, in Polonia, dal 30 luglio all’8 agosto del prossimo anno.

Il World Scout Jamboree rappresenta il principale appuntamento dello scoutismo internazionale e riunisce circa 50mila scout, tra ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni e adulti volontari provenienti da tutto il mondo. Un incontro pensato come occasione di confronto, crescita e formazione tra giovani appartenenti a culture differenti.

La partecipazione avviene attraverso le organizzazioni scout nazionali riconosciute dalle organizzazioni mondiali WOSM e WAGGGS. In Italia il percorso fa capo alla Federazione Italiana dello Scautismo (FIS), che riunisce AGESCI e CNGEI.

Verso il più grande contingente CNGEI

A guidare il contingente CNGEI che parteciperà al Jamboree sarà Luca Montanari, della Sezione di Bologna. «Tra 11 mesi vivremo una delle esperienze più forti e importanti per uno scout e fin da ora prepariamo i nostri ragazzi e ragazze a vivere al meglio questa esperienza e saperla poi trasmettere nelle proprie realtà di appartenenza. Per il CNGEI questa edizione sarà molto importante e impegnativa: sarà il contingente più grande della storia dell’Associazione: partiranno con noi 324 ragazzi e ragazze, 36 adulti volontari educatori, 21 adulti volontari per la gestione del campo internazionale e 9 adulti volontari per l’organizzazione del contingente: un impegno iniziato oltre un anno fa per far vivere la più indimenticabile avventura!».

La partecipazione al Jamboree, dunque, non si esaurisce nei giorni trascorsi in Polonia. Il percorso comincia molto prima attraverso incontri e campi di formazione organizzati per preparare ragazzi, ragazze e adulti non soltanto all’esperienza internazionale, ma anche alle responsabilità che questa comporta. Ed è proprio in questo cammino che si inseriscono le tre giornate ospitate a San Michele.

Il CNGEI e l’esperienza ravennate

Il CNGEI, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, è un’associazione scout laica, pluralista e aperta a tutti, che affida un ruolo centrale anche alla formazione degli adulti volontari. Per la sezione di Ravenna, ospitare una delle tappe di preparazione al Jamboree è stata quindi un’importante occasione di confronto.

«Siamo veramente molto orgogliosi di essere stati selezionati tra le sezioni ospiti di questi campi di preparazione al Jamboree – sottolinea Roberta della Verità, responsabile educativa e formativa della Sezione CNGEI di Ravenna –. Occasioni come questa permettono di confrontarsi, imparare gli uni dagli altri e continuare a costruire un’esperienza educativa di qualità per i nostri ragazzi e ragazze».

La realtà ravennate è nata nel 2015, dall’incontro tra alcuni ex scout e alcune famiglie, ed è entrata nel CNGEI nel 2018. Da allora il gruppo è cresciuto fino a diventare, nell’anno sociale 2025-2026, Sezione CNGEI di Ravenna, con sede a San Michele.

«Essere arrivati a diventare Sezione è per noi un traguardo importante, ma anche una nuova responsabilità – spiega Mario Baldetti, presidente della sezione –. Abbiamo una realtà che è cresciuta e che vogliamo continuare a far crescere. Per questo oggi abbiamo bisogno di nuove persone adulte che abbiano voglia di dedicare un po’ del proprio tempo ai ragazzi e alla vita della sezione».

L’appello a nuovi volontari

La sezione ravennate guarda ora alla propria crescita e cerca nuovi adulti disponibili a collaborare, anche senza precedenti esperienze nello scoutismo e senza la necessità di garantire una presenza continuativa.

«Non cerchiamo necessariamente persone che abbiano già esperienza scout – sottolinea Mario Baldetti –. Abbiamo bisogno soprattutto di persone disponibili a mettersi in gioco, a imparare e a condividere un pezzo di strada con noi. Ognuno può portare le proprie competenze, il proprio tempo e la propria esperienza. Anche una disponibilità non continuativa può essere preziosa».