Stalking a Ravenna, 31enne già ammonita si presenta vicino al luogo di lavoro dell’ex professoressa: arrestata

Si sarebbe presentata nei pressi del luogo di lavoro della sua ex professoressa, nonostante fosse già stata destinataria di un ammonimento del Questore per precedenti comportamenti persecutori nei confronti della stessa donna. Una 31enne italiana è stata arrestata dalla Polizia di Stato a Ravenna con l’accusa di atti persecutori.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di giovedì3 settembre, intorno alle 15.30, dopo la richiesta di aiuto della vittima, che aveva notato la presenza della donna nei pressi dell’area di parcheggio del proprio luogo di lavoro e aveva quindi contattato le forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuto il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti è emerso che la 31enne era già stata destinataria di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Ravenna, legato a precedenti comportamenti persecutori nei confronti della sua ex professoressa.

Alla luce della situazione, la donna è stata arrestata per atti persecutori, il cosiddetto stalking, reato previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale.