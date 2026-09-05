Trofeo Mosaico, a Punta Marina la tappa finale con la Regata dello Scoglio

Il Trofeo Mosaico arriva all’appuntamento conclusivo con la Regata dello Scoglio, organizzata dal Centro Velico Punta Marina nell’ambito delle manifestazioni di Ravenna Capitale del Mare. La tappa finale porterà nelle acque antistanti il centro velico gli equipaggi che hanno partecipato al circuito dedicato ai velisti dilettanti.

Il Trofeo Mosaico comprende le regate organizzate al Bagno Giada, al Bagno Baloo, al Circolo Velico Adriatico Wind Club e al Centro Velico Punta Marina. Un circuito che coinvolge complessivamente almeno un centinaio di regatanti, impegnati con derive e catamarani in una serie di appuntamenti che uniscono passione per la vela e competizione.