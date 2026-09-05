Trofeo Mosaico, a Punta Marina la tappa finale con la Regata dello Scoglio
Il Trofeo Mosaico arriva all’appuntamento conclusivo con la Regata dello Scoglio, organizzata dal Centro Velico Punta Marina nell’ambito delle manifestazioni di Ravenna Capitale del Mare. La tappa finale porterà nelle acque antistanti il centro velico gli equipaggi che hanno partecipato al circuito dedicato ai velisti dilettanti.
Il Trofeo Mosaico comprende le regate organizzate al Bagno Giada, al Bagno Baloo, al Circolo Velico Adriatico Wind Club e al Centro Velico Punta Marina. Un circuito che coinvolge complessivamente almeno un centinaio di regatanti, impegnati con derive e catamarani in una serie di appuntamenti che uniscono passione per la vela e competizione.
Ogni tappa prevede, oltre alle prove in acqua, una premiazione organizzata dal circolo ospitante e un momento conviviale.
Per l’ultimo appuntamento del circuito sono previste due prove di regata nelle acque davanti al Centro Velico Punta Marina. Al termine delle gare, dalle 19 circa, la giornata proseguirà con la tradizionale salsiccia con panino e un buffet preparato dal servizio ristorazione del centro.
La manifestazione si concluderà con la premiazione, alla quale parteciperanno i rappresentanti dei quattro circoli coinvolti nel Trofeo Mosaico – Adriatico Wind Club, Bagno Giada, Bagno Baloo e Centro Velico Punta Marina – insieme all’assessora Barbara Monti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ravenna, che sostiene il progetto.