Vede le forze dell’ordine e tenta di disfarsi di hashish e cocaina: un giovane denunciato a Cervia

Ha cercato di disfarsi di alcuni involucri alla vista delle forze dell’ordine, ma il gesto ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati nei controlli alla stazione ferroviaria di Cervia. Un cittadino tunisino è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato con 25 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina.

L’episodio è avvenuto nell’ambito dei servizi straordinari disposti a Cervia e Milano Marittima per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e della cosiddetta “mala movida”. I controlli, coordinati dalla Questura di Ravenna, hanno coinvolto personale della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, al litorale e alle zone più frequentate del centro.

Nella sola serata di ieri, venerdì 4 settembre, le forze dell’ordine hanno controllato oltre 120 persone, oltre a numerosi veicoli e alcuni esercizi commerciali.

Tra le aree presidiate c’era la stazione ferroviaria di Cervia, dove gli operatori stavano controllando i passeggeri in uscita dai treni. Qui hanno notato il comportamento di un giovane di nazionalità tunisina che, alla loro vista, avrebbe tentato di liberarsi di alcuni involucri di cellophane.

Gli involucri sono stati subito recuperati, anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. I successivi accertamenti hanno stabilito che contenevano 25 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina.

Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della Questura e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 73 del Dpr 309/1990, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.