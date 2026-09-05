Via Bertoni e il parco al buio da dieci giorni, Liverani (Faenza Insieme – Area Liberale): “Una vergogna. I cittadini si sentono insicuri”

Via Bertoni e il Parco Bertoni, a Faenza, sono senza illuminazione pubblica da dieci giorni e Andrea Liverani, capogruppo in Consiglio comunale della lista civica d’opposizione Faenza Insieme – Area Liberale, chiede al Comune un intervento immediato. A sollevare il problema, riferisce il consigliere, sono stati diversi cittadini della zona, che lamentano disagi e una crescente sensazione di insicurezza soprattutto nelle ore serali e notturne.

«È una situazione vergognosa – dichiara Liverani –. Non è accettabile che una zona della città rimanga completamente al buio per dieci giorni senza che il problema venga risolto. I cittadini mi stanno segnalando una situazione di forte disagio e insicurezza».

Secondo il capogruppo di Faenza Insieme – Area Liberale, il protrarsi del guasto rende necessario non soltanto ripristinare rapidamente l’illuminazione, ma anche chiarire le ragioni del disservizio.

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire immediatamente e di spiegare ai cittadini le ragioni di un disservizio che si sta protraendo da troppo tempo. Non si può parlare di sicurezza e contemporaneamente lasciare al buio strade e parchi frequentati dai cittadini».