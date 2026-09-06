Cervia, ultima visita estiva alla Casa delle Aie e all’Orto dei Frutti Dimenticati

Si conclude lunedì 7 settembre il programma estivo delle visite guidate alla Casa delle Aie di Cervia e all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati. Dopo la partecipazione registrata all’appuntamento del 17 agosto, l’ultima visita della stagione prenderà il via alle 16.45 e permetterà di conoscere la storia dell’edificio settecentesco progettato da Camillo Morigia e quella dell’orto nato da un’idea di Umberto Foschi.

L’incontro si aprirà con un’introduzione storica di Renato Lombardi, seguita dalla visita alla Casa delle Aie curata da Miriam Montesi, Daniela Girardini e Mario Stella.

Alle 17.15 sarà invece Cesare Brusi a illustrare le diverse fasi dell’attività dell’apicoltore e della preparazione del miele. Al termine sono previsti assaggi di diverse varietà di miele, prima di proseguire con la visita all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati.

La partecipazione è gratuita, previa comunicazione telefonica. In serata sarà inoltre possibile cenare, a pagamento, al ristorante della Casa delle Aie, con tavoli riservati e piatti della tradizione gastronomica romagnola. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Mario Stella al 338 3791838. All’iniziativa collabora la gestione del ristorante della Casa delle Aie, che fa capo alla famiglia Battistini.

Per secoli la Casa delle Aie è stata una struttura al servizio della pineta. Dal 1790 fino alla Prima guerra mondiale ebbe un ruolo importante soprattutto nella lavorazione delle pigne per l’estrazione dei pinoli, utilizzati nell’alimentazione ma anche nell’industria dolciaria e farmaceutica. All’epoca la pineta circondava l’edificio e il nome Casa delle Aie derivava dal grande piazzale adiacente, suddiviso in diverse aie nelle quali venivano svolte differenti lavorazioni.

Il progetto dell’edificio risale al 1790 ed è opera dell’architetto Camillo Morigia, autore anche della Tomba di Dante a Ravenna, progettata nel 1780, e dell’Oratorio di San Lorenzo a Castiglione di Cervia, del 1794.

Più recente è l’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati, inaugurato nel maggio 2013 e realizzato dall’Associazione Culturale Casa delle Aie con la collaborazione del Comune di Cervia, recuperando una proposta avanzata da Umberto Foschi negli anni Sessanta.