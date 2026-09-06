Cuore e Territorio Plastic Free: una mattinata dedicata all’ambiente, alla partecipazione e alla cura concreta del territorio

Una mattinata dedicata all’ambiente, alla partecipazione e alla cura concreta del territorio. Questa mattina, all’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, si sono aperti i lavori dell’iniziativa di Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di Cuore e Territorio e Sottacqua Diving School. A dare particolare impulso alla giornata sono stati Giovanni Morgese, presidente di Cuore e Territorio, e Massimo Mingozzi, vicepresidente di Sottacqua Diving School, promotori e sostenitori della collaborazione tra le realtà coinvolte.

Cuore e Territorio: una squadra che guarda al futuro

Per Cuore e Territorio, insieme al presidente Giovanni Morgese e ai consiglieri Marcello Iervolino, Francesca Siboni, Anna Redavid e William Bettoli, erano presenti Luca Giannini e Valeria Gamma, oltre ai giovanissimi Cristiano, Chiara e Valentino. Una presenza ampia e intergenerazionale che rappresenta bene lo spirito dell’associazione: “mettere insieme persone diverse per costruire iniziative concrete a favore della comunità e del territorio”.

“Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della nostra comunità e della salute delle persone – sottolineano Giovanni Morgese e Massimo Mingozzi –. Oggi siamo qui per dare un contributo concreto, ma anche per dimostrare che quando associazioni, cittadini e volontari mettono insieme le proprie energie, si può fare davvero la differenza. E vedere accanto a noi tanti giovani rende questa giornata ancora importante.”

Il mondo del diving in prima linea

Importante anche la partecipazione della Sottacqua Diving School, con il vicepresidente Massimo “Macho” Mingozzi, protagonista e promotore dell’iniziativa insieme a Morgese. Con lui, a testimoniare una partecipazione che attraversa diverse generazioni, anche il giovanissimo Nikolas Mingozzi, 11 anni, insieme a Michele Martini, Beppe, Alice, Linda, Alessia, Alex, Lorenzo, Marco e Stefy, Filippo, Andrea, Kaleb e Alice, oltre a numerosi altri partecipanti.

Plastic Free, il cuore operativo dell’iniziativa

Per Plastic Free sono stati presenti Viola Pennini e Francesco Gondolini, impegnati nell’organizzazione e nel coordinamento delle attività.

La giornata, spiegano, ha voluto sensibilizzare cittadini e partecipanti sul problema dell’inquinamento da plastica e, soprattutto, trasformare la sensibilizzazione in azione concreta sul territorio.