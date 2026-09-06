Diocesi di Ravenna-Cervia: nuovi parroci in molte comunità del territorio

Sono state rese note questa mattina, al termine delle Messe domenicali celebrate nelle diverse parrocchie, le nomine dei nuovi parroci chiamati a guidare numerose comunità del territorio. Un passaggio importante per la vita delle parrocchie coinvolte, che si preparano così ad accogliere i nuovi sacerdoti e ad avviare con loro una nuova fase del proprio cammino pastorale.

A Portomaggiore, scrivono dalla Diocesi, “l’arcivescovo ha nominato parroco don Paolo Babini. Subentra a don Ugo Berti, che resta in parrocchia come collaboratore. Don Babini sarà parroco anche delle altre comunità della zona pastorale, cioè Ripapersico e Maiero. Don Christian Cerasa resta a Portomaggiore come collaboratore. Continuano il loro servizio i diaconi Sergio Maggiori e Mauro Pavani. Anche don Davide Riminucci resta come vicario parrocchiale e vicario foraneo, ma diventa responsabile della Pastorale giovanile di tutto il vicariato: oltre che della parrocchia di Portomaggiore, anche di Argenta e Longastrino”.

Ad Argenta e nelle parrocchie della zona pastorale, cioè San Biagio, Longastrino, Filo e Lavezzola, l’arcivescovo “ha nominato parroco, al posto di don Fulvio Bresciani, don Alberto Brunelli, che resta anche vicario generale della Diocesi. Lo affiancheranno don Sante Bertarelli come collaboratore pastorale, don Davide Riminucci per la pastorale giovanile e i diaconi Andrea Romagnoli e Edo Assirelli. La parrocchia di Santa Maria del Torrione formerà un’unità pastorale con quelle di Villanova di Ravenna e Godo. Don Vincenzo Cetrangolo, che finora ha avuto in cura pastorale Villanova e Godo diventa parroco anche al Torrione. Avrà come collaboratore don Alessandro Saporetti e il diacono Massimo Santi”.

“A Marina di Ravenna e Punta Marina l’arcivescovo ha nominato parroco don Fulvio Bresciani. Con lui collaborerà il diacono Nazareno Papetti. Don Paolo Pasini, finora parroco a Marina e Punta, su sua richiesta farà un’esperienza ministeriale in una diocesi del Paraguay (Ciudad del Este)”.