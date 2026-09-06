Festa dell’Unità di Ravenna, questa sera il confronto sugli enti locali con Valentina Palli ed Enzo Lattuca

Alle 20.30, nello spazio incontri, è in programma “Governare i territori: la sfida degli enti locali”, con Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, ed Enzo Lattuca, sindaco di Cesena. Al centro del confronto ci saranno il ruolo delle amministrazioni locali, le responsabilità nel governo dei territori e le sfide che Comuni e Province sono chiamati ad affrontare.