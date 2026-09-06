Festa dell’Unità di Ravenna, questa sera il confronto sugli enti locali con Valentina Palli ed Enzo Lattuca
Prosegue domenica 6 settembre la Festa dell’Unità di Ravenna, nella sede di via Pag, con una serata che affiancherà il confronto politico dedicato al ruolo degli enti locali alla musica dal vivo. La manifestazione, con ingresso da via Trieste o dalla Darsena di città, continuerà fino a lunedì 7 settembre.
Alle 20.30, nello spazio incontri, è in programma “Governare i territori: la sfida degli enti locali”, con Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, ed Enzo Lattuca, sindaco di Cesena. Al centro del confronto ci saranno il ruolo delle amministrazioni locali, le responsabilità nel governo dei territori e le sfide che Comuni e Province sono chiamati ad affrontare.
Alle 21 la serata si sposterà sul palco degli spettacoli con i Revolution, protagonisti di un live dedicato alla disco music: un viaggio musicale che partirà dai grandi successi degli anni Settanta per arrivare alle hit più recenti.
Durante la Festa saranno presenti anche società sportive, che presenteranno al pubblico le proprie attività e discipline, oltre agli espositori e al mercatino degli hobbisti.
Come nelle altre serate resteranno attivi il ristorante, con proposte di carne, pesce e piatti della tradizione romagnola, la friggitoria e il bar-caffetteria.