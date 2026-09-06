Fusignani (PRI): “ZES e Romagna, un quadrilatero virtuoso per lo sviluppo integrato”

L’analisi firmata su QN da Claudia Marin, che rilancia l’ipotesi di estendere il modello delle ZES all’intero territorio nazionale, tocca un tema di fondamentale importanza per la tenuta e il rilancio della nostra economia. Se la sfida è quella di snellire la burocrazia e creare condizioni fiscali e amministrative capaci di attrarre investimenti, la Romagna deve farsi trovare pronta e anticipare i tempi, superando definitivamente ogni residua logica di campanile.

In questo scenario, il modello da seguire è l’esempio virtuoso di collaborazione istituzionale espresso dai sindaci Gian Luca Zattini e Alessandro Barattoni. La loro capacità di dialogare e di guardare al bene della comunità al di là delle appartenenze politiche dimostra che la Romagna sa e deve ragionare come un sistema unico e integrato.

È proprio su questo solco che dobbiamo spingere con decisione, mettendo a sistema un vero e proprio triangolo economico e produttivo tra Forlì, Ravenna e Cesena. Non si tratta di fare sterile retorica, ma di costruire una piattaforma intermodale all’avanguardia che integri mare, aria e ferrovia.

Da un lato abbiamo le straordinarie potenzialità del Porto di Ravenna, hub marittimo e commerciale di rilevanza internazionale in constante crescita. Dall’altro c’è l’Aeroporto di Forlì, per il quale come Repubblicani sosteniamo da tempo la necessità che diventi a tutti gli effetti l’Aeroporto della Romagna, snodo naturale per la movimentazione persone e merci ad alta velocità, la logistica avanzata e la filiera tecnologica aeronautica.

A completare questa sinergia fondamentale interviene Cesena, tassello decisivo grazie alla forza del suo polo agrifood, alla logistica di terra e al collegamento strategico con la rete ferroviaria e la linea ad Alta Velocità, indispensabile per connettere rapidamente le merci e le persone con i grandi corridoi europei.

Questo triangolo economico-produttivo trova poi la sua naturale proiezione verso Rimini, che si integra perfettamente nel sistema portando in dote l’eccellenza e la forza propulsiva del suo distretto turistico, balneare e fieristico-congressuale di livello mondiale. È proprio Rimini a chiudere il cerchio, trasformando la forza industriale e logistica dell’interno in attrattività internazionale, accoglienza e grandi eventi.

Per far sì che questo disegno virtuoso diventi realtà e attragga capitali privati, serve però un passaggio chiave: occorre accelerare con decisione gli investimenti pubblici sulle infrastrutture. È necessario sbloccare e velocizzare i cantieri viari e i collegamenti ferroviari che uniscono Ravenna, Forlì e Cesena, potenziando la rete AV per le merci e i passeggeri. Solo se Stato e Regione mettono a terra le opere pubbliche necessarie e offrono la semplificazione amministrativa propria di una ZES, le imprese private saranno messe nelle condizioni di investire risorse e creare occupazione stabile e qualificata.

Come PRI sosteniamo con forza questo approccio pragmatico. Guardiamo all’esperienza dei sindaci Zattini e Barattoni come alla dimostrazione che, quando prevale la visione strategica, la Romagna sa essere protagonista. Calare la logica delle ZES sul nostro territorio significa dare al tessuto industriale, agricolo, commerciale e turistico un’occasione irripetibile per competere da leader nei mercati globali.