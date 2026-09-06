I Canterini Romagnoli di Russi compiono 90 anni: tre appuntamenti per celebrare la loro storia

Russi celebra i 90 anni dal debutto dei suoi Canterini Romagnoli con tre appuntamenti in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre, tra racconto storico, musica e l’intitolazione della Casa Canterini. Era il 12 aprile 1936 quando la Camerata dei Canterini Romagnoli di Russi si esibì per la prima volta al Teatro Comunale, dando inizio a una storia che ha attraversato generazioni e profondi cambiamenti sociali e culturali.

A promuovere le iniziative per l’anniversario sono il Centro Sociale Culturale Porta Nova e il Comune di Russi.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre alle 21 alla Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia 10. Susanna Venturi, giornalista, docente di Storia della Musica e Musicologia e autrice del volume “I cantarê. I Canterini romagnoli di Russi dagli anni Trenta a oggi”, ripercorrerà la storia del gruppo assieme al giornalista Federico Savini, attraverso videoproiezioni e testimonianze.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 12 settembre alle 16.30, quando l’ex sede di via Mascagni, già conosciuta come Casa Canterini, sarà ufficialmente intitolata ai Canterini. Dopo i saluti della sindaca di Russi Valentina Palli, interverranno Susanna Venturi e Federica Pompili, presidente del Centro Sociale Culturale Porta Nova.

Alle 18, al Giardino della Rocca T. Melandri, la musica tornerà protagonista con l’esibizione dei Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio Baruzzi” di Imola, diretti da Paola Tarabusi, e della Corale “Domenico Babini” di Porta Nova, diretta da Daniela Peroni. L’accompagnamento musicale sarà affidato ad Andrea Sarneri, mentre Donata Utili presenterà lo spettacolo. In caso di maltempo l’appuntamento si sposterà al Centro Sociale di via Aldo Moro 2/1.

La storia dei Canterini di Russi cominciò con un coro di circa 40 voci maschili e femminili, che già da alcuni mesi si riuniva sotto la guida di Domenico Babini, poi unanimemente riconosciuto come fondatore e maestro del gruppo. Portano la sua firma diverse “cante” entrate nel repertorio dei russiani, tra cui la “Canta d’Ross”.

A patrocinare la Camerata fu Francesco Balilla Pratella, al quale il gruppo venne intitolato. L’esperienza russiana si inseriva nel più ampio movimento di recupero e salvaguardia della tradizione del canto popolare romagnolo che ebbe tra i suoi protagonisti, insieme a Pratella, Aldo Spallicci e Cesare Martuzzi, autori di una parte importante del repertorio.

Dopo la guerra il coro si ricostituì e negli anni Cinquanta riuscì ad affermarsi anche fuori dalla Romagna partecipando a importanti concorsi. Dagli anni Settanta, pur rinnovandosi nell’organico, continuò a conservare stile e repertorio, mentre negli anni Novanta si aprì al folklore internazionale, arrivando a organizzare per oltre vent’anni un festival dedicato.