Il Ravenna strappa un punto a Pescara, ma resta il rammarico: 0-0 e gol annullato a Viola

Il Ravenna esce dall’Adriatico di Pescara con un punto, ma anche con la sensazione di aver lasciato per strada qualcosa. Davanti a quasi 300 tifosi giallorossi arrivati in Abruzzo al seguito della squadra, lo 0-0 finale premia infatti meno di quanto avrebbe meritato la formazione ravennate, protagonista di una partita vivace, giocata con personalità e senza timori contro il Pescara.

La gara resta aperta e combattuta per tutti i novanta minuti, con il Ravenna capace di tenere bene il campo e di cercare con continuità la porta avversaria.

L’episodio che lascia maggiormente l’amaro in bocca al Ravenna arriva al 61′. Viola calcia una punizione che termina in rete, ma il gol viene annullato tra le proteste dei giallorossi. Una decisione apparsa incomprensibile e che priva la squadra ravennate del vantaggio nel momento decisivo della partita.

Il Ravenna non si disunisce e continua a giocare, provando fino alla fine a trovare il colpo da tre punti. Il Pescara, dal canto suo, cerca di sfruttare il maggiore possesso e colleziona otto calci d’angolo contro i quattro degli ospiti, senza però riuscire a trovare il varco giusto. Alla fine il risultato non si sblocca e dall’Adriatico arriva uno 0-0 che muove la classifica, ma lascia inevitabilmente qualche rimpianto ai giallorossi.