In centro a Faenza raccoglievano soldi per una finta associazione benefica: due denunciati per truffa

La Polizia di Faenza, durante i controlli aggiuntivi nell’ambito della manifestazione “Argilla’”, ha beccato e denunciato due uomini che si aggiravano per il centro storico di Faenza muniti di tesserino identificativo richiedendo offerte “a favore di una associazione di beneficienza” che avrebbe dovuto “fornire pasti caldi ai bisognosi”: in realtà l’associazione non esisteva affatto.

Gli agenti del Commissariato faentino, allertati da alcune segnalazioni, si sono immediatamente recati sul posto sorprendendo così i due uomini intenti a raccogliere le offerte da ignari cittadini. Identificati e portati in Commissariato per ulteriori accertamenti, per entrambi è scattata la denuncia a piede libero per il reato di truffa in concorso. Si tratta di due cittadini non residenti nella provincia di Ravenna, entrambi di origini pugliesi e poco più che ventenni.