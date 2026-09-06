Lavori sulla D14 Diramazione per Ravenna, chiusure notturne tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini

Autostrade per l’Italia annuncia che sono previste diverse chiusure notturne sulla D14 Diramazione per Ravenna tra lunedì 7 e venerdì 11 settembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di pavimentazione. Le modifiche alla circolazione interesseranno in particolare gli svincoli di Fornace Zarattini e Bagnacavallo e il tratto in direzione Ravenna.