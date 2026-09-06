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Lavori sulla D14 Diramazione per Ravenna, chiusure notturne tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini
Autostrade per l’Italia annuncia che sono previste diverse chiusure notturne sulla D14 Diramazione per Ravenna tra lunedì 7 e venerdì 11 settembre, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di pavimentazione. Le modifiche alla circolazione interesseranno in particolare gli svincoli di Fornace Zarattini e Bagnacavallo e il tratto in direzione Ravenna.
Dalle 21 di lunedì 7 alle 5 di martedì 8 settembre sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini in uscita per chi proviene da Ravenna, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In alternativa viene consigliata l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo.
Sempre sulla D14, per lavori di pavimentazione, nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, dalle 21 alle 5 del mattino successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli di Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione Ravenna.
Durante le chiusure, l’area di servizio Sant’Eufemia Ovest, situata nel tratto interessato, chiuderà con un’ora di anticipo.
Chi viaggia verso Ravenna dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bagnacavallo e proseguire sulla viabilità ordinaria lungo SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone e nuovamente SP253, per poi rientrare sulla D14 allo svincolo di Fornace Zarattini.