Memorial Vianello: l’OraSì Ravenna si impone su Andrea Costa Imola 76-73 nel terzo test pre-season

Al PalaCosta va in scena il Memorial Vianello, appuntamento speciale della pre-season giallorossa che ha visto l’OraSì Basket Ravenna sfidare Andrea Costa Imola in un derby in chiave amichevole. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, che ha regalato emozioni e indicazioni preziose.

Coach Aniello deve rinunciare fin dall’inizio al capitano Gabriel Dron, assente per sintomi influenzali. Nel corso del secondo quarto si aggiunge anche l’infortunio di Kevin Brigato, costretto a lasciare il campo per un problema all’addome, nei prossimi giorni svolgerà esami strumentali per valutare l’entità.

Nel primo quarto Imola costruisce con continuità buone opportunità da tre punti, ma l’OraSì riesce progressivamente a regolare la propria difesa e a rimanere a contatto. Il secondo quarto parte a ritmi più bassi, ma nella seconda metà l’OraSì alza l’intensità in entrambe le metà campo e si fa valere con le triple di Baldini e Masciadri, portando il punteggio sul 39-39 all’intervallo.

Il terzo periodo è favorevole agli ospiti, bravi a sfruttare con continuità le proprie opportunità offensive. Ma nell’ultimo quarto l’OraSì da prova di carattere e voglia di stare in partita: ottimi tagli sotto canestro di Forconi, ritmo ritrovato in attacco e un livello difensivo alzato portano i giallorossi prima a -1, poi a +3 con la tripla di Jakstas e infine ad aggiudicarsi la vittoria con il punteggio di 76-73. Una vittoria di misura, ma soprattutto una prestazione che lascia buone indicazioni anche se in una partita di pre-season.

Le parole di coach Aniello: “Andrea Costa Imola è una squadra di talento e nel primo tempo sicuramente noi non abbiamo fatto abbastanza in difesa. Poi piano piano con il passare del tempo abbiamo alzato il livello e capito che quando c’era da soffrire serviva l’aiuto di tutti. Parliamo comunque di basket ma è stato sicuramente un test utile. Ora speriamo di recuperare prima possibile Brigato e Dron per proseguire al meglio il nostro percorso di preparazione per il campionato”.

IL TABELLINO

Primo quarto: 26-21

Secondo quarto: 13-18

Terzo quarto: 25-16

Quarto quarto: 21-9

FINALE: 76-73

Forconi 11, Feliciangeli 7, Brigato 3, Mecenero 4, Masciadri 21, Jakstas 7, Eruke 3, Casali 2, Baldini 15, Verri 3, Montefiori (n.e), Giacomelli (n.e).