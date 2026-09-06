Numeri record per l’ottava Ravenna Park Race: 1.482 i partecipanti per una domenica di sole e grande entusiasmo

Numeri da record per l’ottava edizione della Ravenna Park Race, che oggi, domenica 6 settembre, ha portato al via ben 1.482 partecipanti tra la 21K e la 10K. Un risultato che supera le presenze dello scorso anno e conferma la manifestazione come un appuntamento sempre più capace di richiamare sportivi e appassionati.

Runner, amanti del trail e camminatori si sono ritrovati per vivere una giornata di sport a stretto contatto con la natura. La grande partecipazione conferma ancora una volta il successo di una formula che abbina l’attività all’aria aperta alla valorizzazione del territorio e dello straordinario paesaggio naturalistico del Parco del Delta del Po.

“Nonostante il caldo, l’edizione 2026 della Ravenna Park Race ci ha regalato una bellissima domenica di sport, immersi nelle bellezze del nostro territorio. L’entusiasmo dei partecipanti ha reso speciale questo ottavo appuntamento, confermando quanto sia coinvolgente vivere la corsa a contatto con la natura” ha commentato Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, all’arrivo degli ultimi atleti al traguardo.

“Non passa però in secondo piano l’aspetto agonistico della competizione, soprattutto nella Trail Running 21Km. Per la categoria maschile, vincitore sui 21K e primo assoluto Michele Munari della Pol. Porta Saragozza, con il tempo di 1h21’50. Insieme a lui hanno completato il podio Gian Luca Succi del G.S. Lamone (1h23’22) e Adil Babiker Gabrimichel della Pol. Santa Lucia (1h25’15). Tra le donne si è imposta Giorgia Mancin, tesserata del Running Club Comacchio, bissando il successo ottenuto nel 2024 con il tempo di 1h33’’42. Sul podio anche Vittoria Cavalieri Doro anch’essa del Running Club Comacchio (1h39’54) e Elisa Fenati di LifeRunner (1h42’23)” informano da Ravenna Runners Club.

Tutte le classifiche sono disponibili sul sito https://my.raceresult.com/406751/.