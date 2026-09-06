Primarie, De Pascale alla Festa dell’Unità a Ravenna: “Mai avere paura del proprio popolo. Io mi fido del popolo di centrosinistra”

Michele de Pascale

La questione, alla fine, non è soltanto se fare o non fare le primarie. È capire se il centrosinistra abbia davvero intenzione di fidarsi dei propri elettori. Michele de Pascale, questa sera alla Festa dell’Unità di Ravenna, lo dice senza troppi giri di parole: “Mai avere paura del proprio popolo e della partecipazione, mai. Io mi fido del popolo di centrosinistra”.

È uno dei passaggi più politici dell’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna, sul palco della Festa in via Pag, intervistato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino. Un confronto a tutto campo che parte dal governo Meloni e arriva fino alle prossime elezioni politiche, passando per sicurezza, immigrazione, economia, sanità, fine vita, crisi industriali, aeroporti e commercio.

Ma il filo che tiene insieme gran parte del ragionamento è uno: la credibilità del centrosinistra si giocherà “sulla capacità di costruire una coalizione che non stia insieme soltanto per battere la destra, ma per governare il Paese”.

Meloni, il record di durata e la lezione per il centrosinistra

De Pascale non risparmia critiche alla presidente del Consiglio, soprattutto sui risultati del governo. Considera “oggettivamente ridicolo” l’elenco delle riforme rivendicate da Meloni, sostenendo che l’unica riforma evocata con forza, quella della giustizia, sia poi “fallita”. Ma c’è un elemento che, secondo il presidente della Regione, il centrosinistra deve riconoscere senza esitazioni: la durata del governo.

Meloni, ricorda De Pascale, ha superato il precedente record di longevità. E proprio questo dato, al di là del giudizio politico sul governo, dovrebbe rappresentare una lezione per il centrosinistra. “Noi abbiamo abituato gli italiani a due opzioni: o dividerci prima delle elezioni e far vincere loro, o stare uniti e dividerci subito dopo le elezioni”.

Per De Pascale, dunque, il tema non è soltanto vincere. È dimostrare di poter governare per cinque anni. “Gli italiani quando ci guardano negli occhi devono vedere che anche noi dureremo cinque anni la prossima volta e questo è un fatto di credibilità“. E per riuscirci, insiste, “non dobbiamo guardarci coi nostri occhi, dobbiamo guardarci con gli occhi degli italiani, anche di chi non ci vota, è indeciso se votarci o non votarci”.

Il campo largo e il nodo delle primarie

Il ragionamento si è poi spostato sul futuro del centrosinistra e sul cosiddetto campo largo, proprio mentre il confronto tra Pd e Movimento 5 Stelle sembra avvicinarsi sempre più al terreno delle primarie. De Pascale, alla Festa dell’Unità, ha confermato di guardare alla questione senza pregiudizi. “Prima, però, viene il programma – ha sottolineato – Poche priorità chiare e una proposta capace di convincere gli elettori che il centrosinistra possa non solo vincere, ma anche governare insieme per cinque anni”.

Poi De Pascale ha portato la questione direttamente davanti alla platea, chiedendo di fatto quale fosse l’orientamento sulle primarie. “Ha vinto il no”, ha osservato, constatando a vista la prevalenza dei contrari.

De Pascale spiega: “Io non mi iscrivo fra gli entusiasti di fare le primarie”. Ma aggiunge di essere “molto, molto più preoccupato” che le tensioni sulla scelta primarie Sì/primarie No possano finire per rompere la coalizione.

Da qui il suo punto: se le primarie diventassero l’unico modo per tenere insieme una coalizione larga, non avrebbe senso averne paura. “Mai avere paura del proprio popolo“, ribadisce. “Se abbiamo paura della partecipazione, allora c’è qualche problema. Noi siamo la partecipazione“. E soprattutto: “Se l’unica strada per stare insieme, per dare una prospettiva unitaria alla coalizione è questa, io sono per non perdere tempo”.

La destra si divide, ma il centrosinistra non può aspettare gli errori degli altri

Il discorso porta naturalmente a Roberto Vannacci e alla crescita del suo consenso. De Pascale legge la nascita di una forza politica alla destra di Meloni come il ritorno, anche in Italia, di uno schema presente in molti altri Paesi europei: una destra di governo e una destra ancora più radicale all’opposizione.

Secondo il presidente della Regione, una parte dell’elettorato che aveva votato Meloni e Lega su sicurezza, immigrazione e politica estera oggi cerca qualcuno che interpreti quelle posizioni in maniera ancora più netta.

Ma sarebbe un errore, avverte, pensare che la divisione del centrodestra produca automaticamente la vittoria del centrosinistra. “Se pensiamo che quella frattura nel loro campo automaticamente si tramuta in una vittoria del nostro, cioè che le elezioni politiche possono funzionare come ha funzionato il referendum sulla giustizia, non abbiamo capito niente”.

“L’occasione è in mano a noi – aggiunge -. La palla è in mano a noi. Abbiamo una responsabilità gigantesca nei confronti del Paese, però ce la dobbiamo guadagnare tutta: non bastano le sfortune degli altri per darci la possibilità di cambiare l’Italia”.

Sicurezza e immigrazione: “Dobbiamo avere una nostra idea”

È uno dei passaggi nei quali De Pascale invita più esplicitamente il centrosinistra a non limitarsi a contestare il governo. Sulla sicurezza, dice, Meloni ha deluso anche parte di chi l’ha votata. Ma il problema riguarda anche il centrosinistra: “Molti italiani pensano non che abbiamo un’idea diversa da Meloni, ma che proprio non abbiamo un’idea di sicurezza”.

La sfida, quindi, è costruire una proposta che tenga insieme prevenzione, contrasto alla criminalità e tutela delle persone.

Lo stesso vale per l’immigrazione. De Pascale distingue tra i circa sei milioni di stranieri regolarmente presenti in Italia e la platea, stimata, di circa 350mila persone prive di permesso di soggiorno. Il problema, sostiene, è anche la condizione di irregolarità nella quale finiscono molte persone, terreno fertile per lavoro nero, sfruttamento e organizzazioni criminali.

La risposta, secondo il presidente della Regione, deve tenere insieme «umanità, legalità e organizzazione».

Da una parte percorsi di lingua, formazione e lavoro per chi vuole integrarsi; dall’altra la capacità dello Stato di intervenire nei confronti di chi delinque e di gestire concretamente le espulsioni.

Sanità: “Se non copri l’inflazione, stai tagliando”

Uno dei passaggi più duri è dedicato alla sanità pubblica. De Pascale parte da Tina Anselmi e dalla nascita del Servizio sanitario nazionale nel 1978 per allargare il ragionamento alla necessità di una nuova mobilitazione civile. “Oggi noi rischiamo di essere ricordati tutti come la generazione che torna indietro rispetto a quella conquista”.

Il bersaglio è anche la comunicazione del governo sul finanziamento della sanità. Aumentare in termini assoluti le risorse, sostiene De Pascale, non significa necessariamente aumentare il finanziamento reale. “Se tu incrementi il valore assoluto del finanziamento, ma non copri l’inflazione, non copri il rinnovo del contratto del personale, non copri l’aumento dei costi dei medici e degli infermieri, non copri i farmaci innovativi, non copri i costi energetici, tu stai tagliando, non stai aumentando”.

E qui il presidente della Regione non evita nemmeno una critica al proprio campo: se il centrosinistra vuole promettere di portare il finanziamento della sanità al 7,5 per cento del Pil, deve spiegare agli italiani cosa questo significhi concretamente e quali altre politiche sarebbe necessario ridimensionare per trovare le risorse. “Non ci stanno”, dice riferendosi alle risorse necessarie per finanziare contemporaneamente grandi aumenti di spesa su sanità, difesa e pensioni.

La priorità, per De Pascale, resta però quella di difendere l’universalità del sistema sanitario, ridurre il divario Nord-Sud e aumentare gli stipendi degli infermieri. «Vanno a chi lavora in sanità, devono andare a chi lavora in sanità per la sua dignità e per la sua prospettiva».

Fine vita: “Il Parlamento deve affrontare un tema che non può più essere rinviato”

Tra i temi affrontati anche quello del fine vita, sul quale De Pascale ha rivendicato il valore del percorso legislativo avviato in Emilia-Romagna. La legge regionale, ha ricordato, si inserisce nel quadro tracciato dalla Corte costituzionale e punta a dare certezza alle persone e ai professionisti, definendo procedure, informazioni e percorsi di assistenza, compreso il ricorso alle cure palliative.

Per De Pascale si tratta di una materia che il Parlamento dovrebbe affrontare con una legge nazionale, nel rispetto delle diverse convinzioni personali. Il tema del fine vita va affrontato con rispetto delle diverse convinzioni, ma non può essere lasciato soltanto alle sentenze dei tribunali, è in sintesi la posizione espressa dal presidente della Regione.

Electrolux e Ducati: “L’Italia deve difendere il proprio patrimonio industriale”

Da Ravenna, inevitabile il passaggio sulle due crisi industriali che in questi giorni tengono banco in Emilia-Romagna: Electrolux e Ducati. Sono due vicende diverse, osserva De Pascale, ma hanno un punto in comune: “Lo smarrimento che non può essere imputato solo a questo governo” di una politica industriale nazionale ed europea.

De Pascale spiega: “Su Electrolux la partita è quella di convincere il gruppo svedese a non disinvestire in Italia e difendere i posti di lavoro negli stabilimenti, compreso quello di Forlì. Ma non basta evitare i licenziamenti: servono nuovi investimenti e prodotti a maggiore valore aggiunto”.

La Ducati rappresenta invece un caso ancora diverso. “È un’impresa che non ha sbagliato niente. È un’impresa che fa ricerca, fa innovazione, ha investito da utili, è un simbolo dell’Italia nel mondo”. Per questo il presidente della Regione chiede al governo di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, compresa la Golden Power, per impedire che il marchio e soprattutto il patrimonio tecnologico e ingegneristico Ducati finiscano nelle mani di soggetti interessati esclusivamente a un’operazione finanziaria. “Stiamo parlando dell’ingegneria che c’è lì dentro, che è un’ingegneria di livello veramente internazionale”.

Aeroporti, “serve un sistema regionale”

Un altro capitolo ha riguardato gli aeroporti. De Pascale ha sottolineato la necessità di costruire un sistema più equilibrato tra Bologna, Rimini, Forlì e Parma.

Bologna, ha spiegato, ha avuto una crescita molto forte ma non può continuare a espandersi senza limiti, per ragioni legate alla logistica, agli spazi e all’impatto sul territorio. Al tempo stesso, secondo il presidente della Regione, è necessario rafforzare i collegamenti internazionali, anche intercontinentali, indispensabili per il turismo e per il sistema produttivo.

Da qui la necessità di valorizzare tutti gli scali regionali. “L’obiettivo deve essere quello di far crescere gli aeroporti romagnoli in modo coordinato, evitando una competizione interna che finisca per indebolire l’intero sistema regionale: Tutti gli aeroporti regionali possono avere un ruolo, in una logica di sviluppo armonico del sistema“.

I negozi che chiudono e i centri storici: “Tutti possono fare la propria parte”

L’ultima parte dell’incontro guarda alle città e a un fenomeno che, secondo De Pascale, sta diventando sempre più evidente: la chiusura dei negozi nei centri storici.

La Regione ha finanziato con 16 milioni di euro il progetto degli hub urbani, un intervento che punta non soltanto a sostenere le singole attività commerciali, ma a ragionare su una politica di insieme dei centri storici.

De Pascale cita anche una scelta dell’amministrazione di Alessandro Barattoni a Ravenna: l’apertura dell’anagrafe in centro storico. Un esempio, secondo il presidente, di come la vita dei centri urbani dipenda dalla combinazione di servizi pubblici, attività private, cultura, eventi e commercio.

Ma c’è un’altra partita, più difficile da affrontare: quello che sta danneggiando il commercio di vicinato è l’online. “La larga parte dei cittadini del nostro Paese, della nostra città, ogni giorno è chiamata a prendere la decisione di farsi cinque minuti di passeggiata o di trovare un momento per andare a fare un acquisto in un’attività in carne e ossa o premere un bottone sul loro cellulare”. Una scelta che, osserva De Pascale, sposta risorse dal territorio verso le grandi piattaforme digitali e fa perdere posti di lavoro sul territorio”.

Ed è proprio qui che il ragionamento torna al punto di partenza: non basta chiedere alle istituzioni di intervenire. Serve una scelta collettiva. “Se è vero che per tutti noi è fondamentale difendere il commercio di vicinato, se è vero che per tutti noi è fondamentale difendere la vita delle nostre città, e che una vetrina spenta crea insicurezza e degrado, allora tutti possono fare la propria parte”.

Alla fine, il messaggio di De Pascale dal palco della Festa dell’Unità di Ravenna è soprattutto uno: il centrosinistra non può affidare la propria possibilità di tornare a governare alle divisioni degli avversari. Deve costruirsela, scegliendo una strada, una leadership e una proposta politica in cui gli elettori possano riconoscersi.