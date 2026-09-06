Ravenna, 12 e-bike truccate sequestrate in centro storico: alcune viaggiavano fino a 55 km/h senza pedalare

La Polizia Locale di Ravenna nei giorni scorsi ha fatto scattare una rete di maxi-controlli contro la circolazione di bici elettriche a pedalata assistita irregolari o modificate. I controlli hanno portato al sequestro di 12 veicoli – trasformati a tutti gli effetti in ciclomotori abusivi – e al deferimento di un conducente all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nelle ultime 72 ore, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato sul fatto 12 conducenti che viaggiavano a velocità elevate senza nemmeno pedalare. I successivi accertamenti tecnico-funzionali sulle bici hanno confermato la presenza di acceleratori manuali in grado di sviluppare autonomamente velocità ben superiori al limite dei 6 km/h consentito dalla legge per la propulsione esclusivamente elettrica. Tra i casi più eclatanti spiccano due veicoli che raggiungevano i 48 km/h e i 55 km/h. I conducenti, per la maggior parte stranieri originari di Bangladesh, Pakistan, Marocco, India e Nigeria – sono stati fermati e tutti i mezzi abusivi sono stati sequestrati.

Un ragazzo italiano di 18 anni è poi stato sorpreso a circolare a bordo di un’e-bike modificata che, solo con l’acceleratore, raggiungeva i 34.5 km/h, nonostante l’assistenza del motore fosse impostata sul livello minimo. Pocoprima, i controlli avevano portato al fermo di due cittadini stranieri a bordo di mezzi alterati e non conformi. Durante le operazioni, uno dei due conducenti – un cittadino tunisino regolare sul territorio – ha opposto resistenza agli agenti per impedire il sequestro della propria e-bike, ed è stato così denunciato a piede libero.