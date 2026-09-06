Rotary Club Cervia-Cesenatico e Salesiani insieme per i giovani: consegnate due borse di studio

Due borse di studio per sostenere il percorso formativo di altrettanti giovani: sono quelle consegnate agli studenti del CNOS Federico Mandolesi e Osama Matloub nel corso dell’incontro organizzato ieri, sabato 5 settembre dal Rotary Club Cervia-Cesenatico insieme ai Salesiani, al Soggiorno Don Bosco di Cesenatico.

La serata, ospitata nella suggestiva terrazza sul mare della struttura, è stata dedicata al valore dell’educazione e all’importanza di creare nuove opportunità per i giovani. All’appuntamento hanno preso parte i soci del Rotary Club Cervia-Cesenatico, guidati dalla presidente Maria Teresa Rinieri, e Filippo Cicognani, assistente del governatore del Distretto Rotary 2072. A rappresentare i Salesiani erano invece Sergio Barberio, direttore del centro CNOS-FAP di Forlì, Don Paolo Negrini, direttore dell’Opera Salesiana, e alcuni collaboratori.

Al centro dell’incontro la premiazione di Federico Mandolesi e Osama Matloub, presenti alla serata insieme alle rispettive famiglie. Una delle due borse di studio è stata finanziata dal Rotary Club Cervia-Cesenatico, mentre la seconda è stata messa a disposizione dal socio del Club Andrea De Vito, direttore di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Forlì, e da Daniela De Vito, in memoria del padre Roberto De Vito.

Attraverso questo riconoscimento concreto, il Rotary Club Cervia-Cesenatico ha voluto sostenere il percorso formativo dei due studenti e ribadire l’importanza di investire sui giovani, sulle loro capacità e sul loro futuro.