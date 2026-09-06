Sapore di Sale: domenica 6 settembre a Cervia il gran finale del trentennale

Una camminata sonora dentro la Salina, esperienze gastronomiche, visite all’antica Camillone e un viaggio alla scoperta di ciò che esiste prima del cristallo di sale, dall’acqua alla salamoia fino all’ecosistema.

Domenica 6 Sapore di Sale saluta la sua 30ª edizione con un’ultima giornata che condensa molti degli elementi che in questi trent’anni hanno caratterizzato la manifestazione: il Sale Dolce, la cultura salinara, il paesaggio, la gastronomia, la ricerca e la capacità di raccontare attraverso linguaggi contemporanei un patrimonio antico.

Il gran finale arriverà alle 21 in Piazzale Salinari, con la musica dei N.E.I.L. e un viaggio attraverso le più celebri canzoni del cantautorato italiano dedicato al mare.

IL SALE DI CERVIA METTE ALLA PROVA IL PALATO

Alle 16 ai Magazzini del Sale Torre sarà il momento di “Metti alla prova il tuo palato”, un viaggio sensoriale nella pasta ripiena con il Sale di Cervia curato dal Pastificio La Fenice.

Un percorso di gusto interattivo per scoprire come il Sale di Cervia, utilizzato sia nell’acqua di bollitura sia all’interno dei ripieni, possa trasformare la materia prima attraverso consistenze e temperature differenti.

Si partirà con un assaggio della pasta in purezza per arrivare a una degustazione a sorpresa, con un menu che spazierà dal freddo al tiepido fino al caldo, creato dallo chef Cosimo Librato per valorizzare salinità e tradizione.

Alle 16.30, dal Centro Visite della Salina di via Bova 61, partiranno inoltre le visite guidate all’antica salina artigianale “Camillone”, accompagnate dai volontari del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Il costo è di 2 euro, ridotto 1 euro.

PRIMA DEL SALE C’È L’ACQUA: DALLA SALINA DI CERVIA ALLA SARDEGNA

Il pomeriggio proseguirà alle 18 ai Magazzini del Sale con “Sale Liquido! Perché?”, un incontro che sposta lo sguardo dal cristallo all’origine del sale: l’acqua, la salamoia e l’ecosistema.

Dalla Salina di Cervia al Parco di Molentargius di Cagliari fino alla biochimica del corpo umano, sarà un racconto del “sale liquido” attraverso ambiente, paesaggio e nutrizione.

Interverranno Giuseppe Pomicetti del Parco della Salina di Cervia, Federica Bosi, assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Cervia, e Marco Malaguti, docente di Biochimica della nutrizione dell’Università di Bologna. Conduce Letizia Magnani, responsabile comunicazione Saline di Cervia.

Il percorso proseguirà alle 19.30 con “Il sale prima del cristallo: acqua, salamoia ed ecosistema”, mettendo in dialogo esperienze e territori diversi accomunati dalla presenza delle saline.

Interverranno Giuseppe Pomicetti del Parco della Salina di Cervia e Giuseppe Baglio, amministratore delegato della Salina Conti Vecchi di Assemini, entrambi in collegamento; Chiara Tiozzi, responsabile del Centro Visite Saline di Cervia; Eugenio Cecchi del FAI Cervia; Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna; Stefano Secci, presidente del Parco di Molentargius, e Vincenzo Tiana dell’Associazione Parco del Molentargius Saline Poetto Cagliari, questi ultimi in collegamento. Conduce Letizia Magnani.

“MANGIAFIABE”: LA TAVOLA COME LUOGO DI MEMORIA E RACCONTO

Alle 20.40 ai Magazzini del Sale Torre è in programma anche “Mangiafiabe”, a cura di Magma.

L’evento esplora il concetto della tavola come spazio d’incontro, luogo nel quale memoria, narrazione ed esperienza possono convergere. Un lavoro sul rapporto tra storie e sapori e sulla loro capacità di generare appartenenza, riattivando un immaginario condiviso attraverso i gesti della quotidianità.

L’evento è gratuito. Informazioni e prenotazioni: riservaree@gmail.com.

ALLE 21 L’ULTIMO CONCERTO DEL TRENTENNALE

A chiudere ufficialmente la quattro giorni sarà la musica. Alle 21 in Piazzale Salinari saliranno sul palco i N.E.I.L., protagonisti di un viaggio musicale attraverso alcune delle più famose canzoni del cantautorato italiano.

Un concerto costruito come un racconto e una celebrazione del mare, ideale chiusura di un’edizione che per quattro giorni ha raccontato Cervia partendo dal sale per arrivare all’acqua, al paesaggio e all’identità di un intero territorio.

INGRESSO LIBERO AL MUSA

Per l’ultima giornata di Sapore di Sale sarà inoltre a ingresso libero MUSA – Museo del Sale, aperto dalle 11 alle 12.30, dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 24.

Sarà possibile visitare anche la mostra “La saliera a tavola. Tra storia, arte e cultura”, a cura di Roberta Penso.

Si conclude così la 30ª edizione di Sapore di Sale, quattro giornate costruite attorno a un patrimonio che appartiene profondamente alla storia di Cervia ma che continua a offrire nuove possibilità di racconto: il sale come lavoro, paesaggio, ambiente, gastronomia, memoria e cultura.

Sapore di Sale è organizzata da Tribucoop by Cooperdiem in collaborazione con Atlantide, gode del sostegno del Comune di Cervia, del patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Parco Delta del Po e della partecipazione di Gruppo Culturale Civiltà Salinara, Museo del Sale di Cervia, Ecomuseo del Mare e del Sale di Cervia, Salina di Cervia e Consorzio Parmigiano Reggiano.