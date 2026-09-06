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Scuola comunale di musica di Bagnacavallo, aperte le iscrizioni: il 16 settembre l’open day
Sono aperte le iscrizioni ai corsi 2026-2027 della Scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi. Le attività partiranno a ottobre e proseguiranno fino a giugno, con corsi individuali e collettivi rivolti a bambini, ragazzi e adulti.
L’offerta individuale comprende basso, batteria, canto, chitarra, fisarmonica, organo, pianoforte, saxofono, tromba, trombone, violino, viola e violoncello. Tra le novità introdotte per il nuovo anno figurano organo e trombone.
Sul fronte delle attività collettive sarà invece possibile partecipare a coro di voci bianche, ensemble d’archi, musica d’insieme, orchestra, propedeutica e solfeggio, con quest’ultimo che entra per la prima volta tra le proposte della scuola. L’obiettivo è affiancare allo studio individuale occasioni di pratica musicale condivisa, con percorsi adatti a differenti età e livelli di preparazione.
Per conoscere gli insegnanti, gli spazi e le attività, mercoledì 16 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, è in programma un open day nella sede di via Togliatti 2.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 348 6940141 o scrivere all’indirizzo associazionemusicaledoremi@gmail.com.