Verso il MEI, ad Argillà è andata in scena la grande musica con i Whimistical Bees e Mauro Ermanno Giovanardi

In attesa del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, che tornerà a Faenza dal 1° al 4 ottobre per l’edizione “MEI 30 e Lode”, la musica indipendente faentina ha trovato spazio inserendosi bene nel programma di Argillà e catalizzando molto pubblico e apprezzamento.

Infatti ieri sera, sabato 5 settembre, in piazzetta della Legna, tra Bar Bassi e Bar Rossini, i faentini alt rock Whimistical Bees hanno presentato in prima nazionale il loro primo album, “Forse per Vizio, Forse per Gioco”, prodotto da Materiali Musicali con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il supporto dell’Emilia-Romagna Music Commission. Con loro sul palco c’era Mauro Ermanno Giovanardi, ospite e testimonial della serata, protagonista di un set acustico tratto dal tour “E poi scegliere con cura le parole”.

Per i Whimistical Bees si è trattato invece di un passaggio importante nel percorso iniziato a Faenza nel luglio 2023. La formazione attuale è composta da Tommaso Graziani alla voce e chitarra, Davide D’Alessandro alla chitarra e cori, Edoardo Berti alla batteria e Samuele Gordini al basso e cori. La band ha già suonato, tra gli altri, al MEI di Faenza, alla Rocca Malatestiana di Cesena, al Parco Ducale di Parma e al Germi LdC di Milano. I primi singoli, “Incoscienza Sporca” e “Verlaine”, sono usciti tra maggio e giugno, in vista dell’album.