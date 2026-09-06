Violento incidente in autostrada in Slovenia: tre morti, distrutta una famiglia residente a Ravenna

Tragedia sull’autostrada in Slovenia nel pomeriggio del 27 agosto, dove due bimbi di 4 e 11 anni e la nonna sono morti in un terribile incidente stradale; feriti ma sopravvissuti i genitori di 39 anni e 33 anni. Come riportano diversi quotidiani locali, la famiglia rimasta coinvolta nell’incidente era di origine macedone ma da anni residente a Ravenna.