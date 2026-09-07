A Marina di Ravenna il ricordo di Angelo Vassallo: a 16 anni dalla scomparsa una giornata nel segno della legalità

Istituzioni, associazioni e cittadini si sono ritrovati nei giorni scorsi a Marina di Ravenna attorno alla panchina dedicata ad Angelo Vassallo, per commemorare il “sindaco pescatore” di Pollica a sedici anni dal suo barbaro assassinio, avvenuto il 5 settembre 2010. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sui temi della giustizia, della tutela ambientale e del contrasto alla criminalità organizzata.

Alla cerimonia hanno presenziato l’assessore alla Legalità Giancarlo Schiano, l’assessora al Decentramento Federica Moschini e la presidente del consiglio territoriale Licia Suprani.

«Vedere così tante persone riunite attorno alla panchina dedicata ad Angelo Vassallo ci riempie di orgoglio e speranza – hanno dichiarato gli assessori Schiano e Moschini –. Dimostra che, a sedici anni dal suo barbaro assassinio, il suo ricordo non soltanto resta vivo, ma continua a guidare e a ispirare le nostre azioni. Anche se Angelo Vassallo non è stato un amministratore della nostra regione, la sua storia parla direttamente alla nostra comunità: la profonda vicinanza al mare e al mondo del porto, la difesa viscerale dell’ambiente e la passione per la tutela del bene comune stringono la sua figura a doppio filo con la terra romagnola e con i nostri valori più autentici. Il suo è un sacrificio che sentiamo nostro e che unisce l’Italia intera nel segno della giustizia».

L’evento commemorativo è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Angelo Vassallo e il promotore Gerardo Massanova. Alla giornata hanno aderito diverse realtà sociali ed estrazioni del territorio, tra cui le associazioni “Cittadino Attivo” di Bagnacavallo e “Genera” di Ravenna, rappresentanti delle forze dell’ordine e sigle impegnate nella promozione della legalità come Pereira, Terreaudaci e Libera. I momenti di raccoglimento sono stati accompagnati dai contributi musicali del cantautore Gianluigi Tartaull.