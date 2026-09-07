A Marina di Ravenna il ricordo di Angelo Vassallo: a 16 anni dalla scomparsa una giornata nel segno della legalità
Istituzioni, associazioni e cittadini si sono ritrovati nei giorni scorsi a Marina di Ravenna attorno alla panchina dedicata ad Angelo Vassallo, per commemorare il “sindaco pescatore” di Pollica a sedici anni dal suo barbaro assassinio, avvenuto il 5 settembre 2010. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sui temi della giustizia, della tutela ambientale e del contrasto alla criminalità organizzata.
Alla cerimonia hanno presenziato l’assessore alla Legalità Giancarlo Schiano, l’assessora al Decentramento Federica Moschini e la presidente del consiglio territoriale Licia Suprani.
«Vedere così tante persone riunite attorno alla panchina dedicata ad Angelo Vassallo ci riempie di orgoglio e speranza – hanno dichiarato gli assessori Schiano e Moschini –. Dimostra che, a sedici anni dal suo barbaro assassinio, il suo ricordo non soltanto resta vivo, ma continua a guidare e a ispirare le nostre azioni. Anche se Angelo Vassallo non è stato un amministratore della nostra regione, la sua storia parla direttamente alla nostra comunità: la profonda vicinanza al mare e al mondo del porto, la difesa viscerale dell’ambiente e la passione per la tutela del bene comune stringono la sua figura a doppio filo con la terra romagnola e con i nostri valori più autentici. Il suo è un sacrificio che sentiamo nostro e che unisce l’Italia intera nel segno della giustizia».
L’evento commemorativo è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Angelo Vassallo e il promotore Gerardo Massanova. Alla giornata hanno aderito diverse realtà sociali ed estrazioni del territorio, tra cui le associazioni “Cittadino Attivo” di Bagnacavallo e “Genera” di Ravenna, rappresentanti delle forze dell’ordine e sigle impegnate nella promozione della legalità come Pereira, Terreaudaci e Libera. I momenti di raccoglimento sono stati accompagnati dai contributi musicali del cantautore Gianluigi Tartaull.
Il percorso di memoria dedicato alla figura di Vassallo proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative di sensibilizzazione. A fine novembre il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà una rappresentazione teatrale incentrata sulla storia personale e politica del primo cittadino campano, pensata per coinvolgere la cittadinanza e le giovani generazioni nella riflessione sul contrasto a mafie e clientelismo.