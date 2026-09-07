Argillà Italia chiude un’edizione da record: l’evento fa il pieno di visitatori e il circuito OFF prosegue in città

La nona edizione di Argillà Italia va in archivio registrando una partecipazione straordinaria di pubblico, con quattro giornate che hanno visto un afflusso imponente tra i corsi principali, le piazze e le sedi espositive del centro storico faentino. Sebbene la natura a cielo aperto della manifestazione non consenta una rendicontazione esatta tramite biglietteria, il colpo d’occhio e le presenze diffuse hanno confermato l’enorme richiamo del festival.

L’evento, arricchito dal Mondial Tornianti che ha visto la partecipazione di ben cento artigiani giunti da tutto il pianeta, ha attirato collezionisti, appassionati e turisti non solo dall’Emilia-Romagna ma anche dal resto d’Italia e dall’estero. Una presenza massiccia che ha generato un impatto economico notevole per l’intera filiera commerciale, per la ristorazione e per il comparto ricettivo, registrando la saturazione dei posti letto sia a Faenza sia nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina, con flussi estesi ad altre aree romagnole grazie alla permanenza prolungata dei visitatori internazionali.

I positivi riscontri dell’evento si riflettono anche sui servizi di trasporto urbano e sulla gestione della viabilità. L’impiego dei parcheggi scambiatori e l’uso delle navette gratuite hanno consentito una gestione ordinata dei flussi, lasciando libere le aree di sosta a ridosso del perimetro espositivo. I dati del servizio Green Go Bus confermano questa tendenza: durante l’intera settimana di manifestazione le due linee hanno trasportato complessivamente 8.600 passeggeri, di cui oltre 6.000 concentrati nel solo fine settimana tra venerdì e domenica.

La soddisfazione delle istituzioni: mercato, rete UNESCO e la prospettiva del ventennale

Sull’andamento della manifestazione sono intervenuti i vertici organizzativi e istituzionali. La direttrice del MIC, Claudia Casali, si è detta estremamente soddisfatta sia per la grande affluenza registrata all’interno dei percorsi museali, sia per l’ottimo volume di vendite ottenuto dai ceramisti, vero cuore propulsore del festival. Casali ha confermato che sono già state avviate le grandi manovre per la decima edizione, destinata a coincidere con il ventennale della rassegna. I

l sindaco di Faenza e presidente dell’AICC e della Strada Europea della Ceramica, Massimo Isola, ha sottolineato come la manifestazione abbia raggiunto la sua fase di massima maturità, unendo una solida valenza commerciale alla promozione dell’artigianato artistico di livello globale. Isola ha inoltre evidenziato il valore del primo anno di Faenza come Città Creativa UNESCO, traguardo che ha rafforzato il ruolo della città quale punto di riferimento internazionale con ricadute dirette sull’economia locale.

Un quadro confermato anche dalla presidente dell’Ente Ceramica Faenza, Elvira Keller, la quale ha evidenziato il clima positivo percepito tra gli stand, segnalando in particolare la grande richiesta da parte del pubblico per il vasellame d’uso quotidiano e per i gioielli ceramici, accanto all’interesse selezionato per le opere d’autore di grandi dimensioni.

Il circuito OFF e il programma espositivo che continua in città

Nonostante la chiusura dei banchi della mostra-mercato e degli spettacoli all’aperto, l’offerta culturale legata ad Argillà Italia prosegue nelle prossime settimane attraverso il circuito delle mostre collaterali e delle installazioni diffuse nei palazzi e nei musei faentini. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Manfredi restano accessibili nei giorni feriali la rassegna “Francesco.

L’impronta della ceramica”, dedicata all’ottocentenario francescano con le opere dei maestri delle Città della Ceramica, insieme alla mostra “L’equilibrio delicato dei servizi da tè”, curata dalla Korean Women Ceramicists Association. Negli spazi del Museo Internazionale delle Ceramiche proseguono le esposizioni dedicate all’Austria, Paese ospite di quest’anno, con i percorsi “Grow: Decay” e “State of Becoming”, affiancati dall’installazione “Losing Cultural Landscape (II Atto)” di Giorgia Severi.