Cervia. Sapore di Sale fa il pieno: 3.000 persone in fila per il sale e oltre 10mila coperti tra stand e ristoranti

l'Armesa de Sel

Settantamila chili di sale distribuiti, circa 3.000 persone in fila per riceverlo e oltre 10mila coperti serviti tra stand e ristoranti. Sono i numeri con cui Cervia archivia la 30ª edizione di Sapore di Sale, la manifestazione che dal 3 al 6 settembre ha riportato al centro della città il suo legame con il sale, attraverso quattro giornate tra tradizione salinara, gastronomia, cultura e storia.

A raccogliere il maggior numero di partecipanti è stato uno degli appuntamenti simbolo della manifestazione: l’Armèsa de Sel, la rievocazione storica della Rimessa del sale che si conclude con la distribuzione gratuita del sale dolce di Cervia. Le scorte, pari complessivamente a 70 quintali, sono andate esaurite già nella giornata di sabato, quando circa 3.000 persone si sono messe in fila per portare a casa il sale.

Accanto alla tradizione, i numeri raccontano anche il peso della componente gastronomica. Nei quattro giorni della manifestazione sono stati oltre 10mila i coperti serviti complessivamente negli stand e nei ristoranti coinvolti, a conferma della capacità dell’appuntamento di unire la valorizzazione del patrimonio salinaro a una proposta gastronomica in grado di richiamare un pubblico ampio.

La 30ª edizione ha portato nel centro di Cervia e nei luoghi più legati alla storia del sale un programma di iniziative dedicate alla cultura e alla tradizione salinara, con il sale protagonista di incontri, appuntamenti gastronomici e momenti di rievocazione.

“Sapore di Sale è uno degli appuntamenti che meglio raccontano l’anima di Cervia – dichiarano il sindaco Mirko Boschetti e l’assessora a Turismo e Cultura Federica Bosi – perché riesce a mettere in relazione la nostra storia con il presente e a far vivere ai visitatori un’esperienza autenticamente cervese. I numeri di questa trentesima edizione confermano un grande appeal sia per chi sceglie Cervia come meta turistica, sia per i cittadini, che riconoscono nella manifestazione un momento importante di appartenenza e condivisione. Il sale non è soltanto un prodotto: è parte della storia economica, culturale e paesaggistica della nostra città, un elemento che ha plasmato il territorio e la comunità. Sapore di Sale ha il merito di trasformare questo patrimonio in un racconto vivo, fatto di tradizioni, cultura, gastronomia e partecipazione. Arrivare a trenta edizioni significa aver costruito nel tempo un appuntamento riconoscibile e identitario, capace di rinnovarsi continuando a custodire le proprie radici e di far conoscere Cervia attraverso ciò che la rende unica”.

Con l’edizione appena conclusa, Sapore di Sale raggiunge dunque il traguardo delle trenta edizioni, consolidando il rapporto tra la manifestazione, il sale e l’identità cervese. Un appuntamento che nel tempo è diventato anche uno strumento per raccontare il patrimonio storico e culturale della città attraverso una combinazione di tradizioni, gastronomia e partecipazione.