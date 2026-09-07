Commercio, in provincia di Ravenna perse 931 attività in sei anni: “bruciati” 140 milioni di euro

Non è soltanto una serranda che si abbassa. Dietro la chiusura di un negozio c’è una parte di economia locale che smette di circolare, insieme a servizi, occupazione, reddito e presidio dei quartieri. Nel Ravennate il fenomeno ha assunto dimensioni che ora Confesercenti prova a quantificare anche dal punto di vista economico: tra il 2019 e il 2025 in provincia sono scomparse 931 attività del commercio al dettaglio, con una contrazione del 21,5%. E, secondo le stime dell’associazione, la perdita corrisponde a 140 milioni di euro di ricchezza sottratta al territorio.

I numeri riguardano le imprese del commercio al dettaglio, passate dalle 4.332 del 2019 alle 3.401 del 2025. Una riduzione che diventa ancora più marcata guardando al capoluogo. A Ravenna città le attività sono scese da 1.768 a 1.340, con 428 imprese in meno, pari a una diminuzione del 24,2%. In questo caso la ricchezza perduta viene stimata da Confesercenti in 64 milioni di euro.

È quella che l’associazione definisce la “contabilità territoriale della desertificazione”: un modo per provare a misurare non soltanto quante attività chiudono, ma anche le conseguenze che la progressiva rarefazione del commercio produce sull’economia urbana.

Perché un negozio non è soltanto un luogo dove si compra un prodotto. Attorno a un’attività commerciale ruotano lavoro e reddito d’impresa, ma anche immobili utilizzati, affitti, servizi professionali, tributi locali, manutenzioni e relazioni sociali. E il commercio di prossimità, sottolinea Confesercenti, rappresenta anche un elemento di presidio e vitalità dei quartieri.

Un ruolo che si confronta oggi con la crescita degli acquisti online. Per l’associazione il commercio digitale può rappresentare un’opportunità anche per i negozi fisici, soprattutto quando i due canali vengono integrati. Il problema si pone quando una quota crescente della spesa finisce sulle grandi piattaforme marketplace, perché in quel caso una parte del valore generato dalla vendita viene trasferita fuori dal territorio.

Secondo la fotografia elaborata da Confesercenti, per ogni 100 euro spesi nelle attività fisiche circa 70 euro rimangono sul territorio, mentre per ogni 100 euro spesi online circa 70 euro si delocalizzano.

“Questi numeri ci dicono che la desertificazione commerciale non è un problema del futuro: è già una realtà che sta cambiando le nostre città e il nostro territorio – sottolinea Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena –. In provincia di Ravenna abbiamo perso 931 attività commerciali in sei anni, insieme a 140 milioni di euro di ricchezza che non viene più generata e redistribuita localmente. E il costo reale è ancora più alto, perché nei numeri non possiamo conteggiare la perdita di servizi, di presidio, di sicurezza e di socialità che accompagna la chiusura di un negozio.”

“Per questo crediamo sia necessario cambiare prospettiva: il commercio di prossimità non può essere considerato soltanto un settore economico da sostenere nei momenti di difficoltà, ma una vera infrastruttura delle nostre città. Ogni negozio aperto significa lavoro, servizi, immobili utilizzati, relazioni e presidio del territorio. Difenderlo significa investire nella qualità urbana e nella tenuta delle nostre comunità”, conclude.

Il 9 e 10 settembre la mobilitazione per la rigenerazione urbana

È da questa analisi che parte la mobilitazione nazionale promossa da Confesercenti a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”.

L’obiettivo è raccogliere 50mila firme per portare in Parlamento una proposta destinata, nelle intenzioni dei promotori, a contrastare la rarefazione delle attività commerciali e a rafforzare il tessuto economico e sociale dei territori. (Referendum)

Anche il territorio ravennate sarà coinvolto nella raccolta firme. Il 9 settembre sarà possibile firmare a Lugo, dalle 9.30 alle 12, presso il Bar Jolly alle Logge del Pavaglione, mentre a Cesena il punto di raccolta sarà attivo dalle 9 alle 12 presso il loggiato comunale.

Il 10 settembre appuntamento invece a Ravenna, dalle 9.30 alle 12 in piazza Andrea Costa, e a Solarolo, dalle 9.30 alle 12 presso Grazia Nonsolomerceria, in corso Mazzini 31.